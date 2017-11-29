Госдума предложила штрафовать нарушителей закона о СМИ-агентах

В Госдуму внесен проект закона, предусматривающий административный штраф до 5 млн рублей за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, сообщает "Интерфакс".

Согласно проекту закона такое нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 10 тысяч рублей; на должностных лиц - 50 тысяч рублей; на юридических лиц- 500 тысяч рублей.

Повторное совершение такого административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 50 тысяч рублей; на должностных лиц - 100 тысяч рублей; на юридических лиц - 1 млн рублей.

Грубое нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - административного штрафа в размере 200 тысяч рублей; на юридических лиц - 5 миллионов рублей.

Под таким грубым нарушением понимается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение предусмотренного Законом РФ "О средствах массовой информации" порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, совершенное самим иностранным СМИ или учрежденным им российским юридическим лицом, его должностным лицом, сотрудником или представителем.

25 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий относить зарубежные СМИ к категории иностранных агентов. На российские СМИ, в том числе с долей иностранного капитала, эта норма не распространяется.

Как подчеркивали различные депутаты и сенаторы, норма о СМИ-иноагентах вводится законодательство в качестве зеркального ответа на действия США в отношении российских СМИ, а именно телеканала RT и Sputnik.

Российский Минюст сообщал, что уведомления о возможности распространения положений законодательства о СМИ-иноагентах были направлены, в частности, "Голосу Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", телеканалу "Настоящее время", региональным проектам "Радио Свобода" - "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии", "Кавказ. Реалии" и "Фактограф".