Патриарх Кирилл поручил священнослужителям усилить борьбу с сектантами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Архиерейского собора поручил священнослужителям усилить борьбу с сектантами.

«В Синодальном миссионерском отделе имеется структура, которая обеспечивает правовое консультирование епархий при их противодействии сектантам. Следует расширить эту деятельность, чтобы рекомендации давались также в сфере профилактики сектантской угрозы и в сфере пастырского попечения о жертвах сект и об их семьях.

В ряде епархий существуют епархиальные антисектантские центры с серьезными наработками. Необходимо, чтобы их опыт был доступен самому широкому кругу церковных миссионеров», - сказал предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом сообщает пресс-служба патриарха.

Он отметил, что епархии и приходы, встречаясь с активностью тех или иных сектантских групп, должны получать своевременные консультации. Отдельно патриарх подчеркнул актуальность «проблемы неоязычества».

«Необходимо предпринять усилия, чтобы преодолеть эту угрозу умам и душам людей. Была проведена предварительная исследовательская работа, результаты которой направлены в епархии», - добавил глава РПЦ.

Патриарх также обратился к членам Архиерейского собора с просьбой поделиться опытом противодействия неоязычеству во вверенных их попечению епархиях.

Архиерейский собор, являющийся одним из высших органов управления церкви, созван в Москве на период с 29 ноября по 2 декабря 2017 г.