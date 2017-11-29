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Патриарх Кирилл поручил священнослужителям усилить борьбу с сектантами

16:50 29.11.2017
Божественная литургия в храме Христа Спасителя © KM.RU, Кирилл Зыков
Божественная литургия в храме Христа Спасителя © KM.RU, Кирилл Зыков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Архиерейского собора поручил священнослужителям усилить борьбу с сектантами.

«В Синодальном миссионерском отделе имеется структура, которая обеспечивает правовое консультирование епархий при их противодействии сектантам. Следует расширить эту деятельность, чтобы рекомендации давались также в сфере профилактики сектантской угрозы и в сфере пастырского попечения о жертвах сект и об их семьях.

В ряде епархий существуют епархиальные антисектантские центры с серьезными наработками. Необходимо, чтобы их опыт был доступен самому широкому кругу церковных миссионеров», - сказал предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом сообщает пресс-служба патриарха.

Он отметил, что епархии и приходы, встречаясь с активностью тех или иных сектантских групп, должны получать своевременные консультации. Отдельно патриарх подчеркнул актуальность «проблемы неоязычества».

«Необходимо предпринять усилия, чтобы преодолеть эту угрозу умам и душам людей. Была проведена предварительная исследовательская работа, результаты которой направлены в епархии», - добавил глава РПЦ.

Патриарх также обратился к членам Архиерейского собора с просьбой поделиться опытом противодействия неоязычеству во вверенных их попечению епархиях.

Архиерейский собор, являющийся одним из высших органов управления церкви, созван в Москве на период с 29 ноября по 2 декабря 2017 г.

Темы: Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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30.11.2017, 00:09
Гость: Видимо я что-то проспал...

А что, прокуратура и суд это уже боги???.... Не знал...
29.11.2017, 23:34
Гость: Y

Согласен. Если принять, что бог имеет множество обличий, о чем говорит большое количество религий, то каждая религия имеет право на существование. Тот же Христос был неизвестен в мире широко, пока не принял смерть. В этой связи возникает вопрос о том, почему РПЦ берёт на себя ответственность за деятельность сект - как они называют всех, кто не относится РПЦ, На каком основании? РПЦ- это прокуратура, суд?
29.11.2017, 23:26
Гость: Прохожий

А где ФАС и прокуроры на эту "дикую охоту"? Почему никого не интересует это" разжигание религиозной розни"? Мои чувства верующего и гражданина России оскорблены до глубины души.
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