Кадыров стал фигурантом дела о госперевороте в Черногории

Лидеры черногорской оппозиции — Милан Кнежевич и Андрия Мандич, обвиняемые в подготовке госпереворота якобы при содействии Москвы в 2016 году, передали в российское посольство письмо на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщают «Известия». В документе политики просят о поддержке, а также информируют о том, что в обвинительных актах на суде с конца прошлой недели фигурирует имя главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — якобы он причастен к делу.

По версии черногорских прокуроров, чеченский лидер агитировал лидеров мусульманской общины страны за сотрудничество с «Демфронтом» с целью смены действующей власти. В Подгорице считают, что во время выборов в парламент 16 октября 2016 года преступная группа, в которой были «националисты из России», планировала госпереворот, в том числе убийство премьера Мило Джукановича. «Криминальная группа была сформирована на территории Черногории, Сербии и России, а целью ее было совершить террористический акт», — рассказал тогда прокурор.

В деле фигурируют еще 13 человек: двое граждан России (Эдуард Шишмаков и Владимир Попов), трое черногорцев и восемь сербов. Судебный процесс начался в июле.

В феврале специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич обвинил Москву в причастности к попытке госпереворота, который должен был произойти в октябре 2016 года. В тот же день британская The Telegraph сообщила, что спецслужбы России могут стоять за попыткой покушения на бывшего премьер-министра республики Мило Джукановича. В российском МИД все подобные заявления назвали безосновательными. В Кремле отметили, что о причастности Москвы к черногорским событиям не может идти речи.