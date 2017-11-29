]]> ]]>
Главная В России Новости

Кадыров стал фигурантом дела о госперевороте в Черногории

11:45 29.11.2017
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
Материалы по теме:

Лидеры черногорской оппозиции — Милан Кнежевич и Андрия Мандич, обвиняемые в подготовке госпереворота якобы при содействии Москвы в 2016 году, передали в российское посольство письмо на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщают «Известия». В документе политики просят о поддержке, а также информируют о том, что в обвинительных актах на суде с конца прошлой недели фигурирует имя главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — якобы он причастен к делу.

По версии черногорских прокуроров, чеченский лидер агитировал лидеров мусульманской общины страны за сотрудничество с «Демфронтом» с целью смены действующей власти. В Подгорице считают, что во время выборов в парламент 16 октября 2016 года преступная группа, в которой были «националисты из России», планировала госпереворот, в том числе убийство премьера Мило Джукановича. «Криминальная группа была сформирована на территории Черногории, Сербии и России, а целью ее было совершить террористический акт», — рассказал тогда прокурор.

В деле фигурируют еще 13 человек: двое граждан России (Эдуард Шишмаков и Владимир Попов), трое черногорцев и восемь сербов. Судебный процесс начался в июле.

В феврале специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич обвинил Москву в причастности к попытке госпереворота, который должен был произойти в октябре 2016 года. В тот же день британская The Telegraph сообщила, что спецслужбы России могут стоять за попыткой покушения на бывшего премьер-министра республики Мило Джукановича. В российском МИД все подобные заявления назвали безосновательными. В Кремле отметили, что о причастности Москвы к черногорским событиям не может идти речи.

Темы: Черногория, Чечня, Расследование преступлений в мире, Рамзан Кадыров
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.11.2017, 17:29
Гость: Игорь Сорин

Вопрос к украинскому "коммунисту"-"националспецифику"(попросту, агенту украинского буржуазного национализма). А почему РФ, при всех ее буржуазных и религиозных недостатках, не вмешалась в украинские выборы? Для чего В.В.П. брал у Совфеда согласие на ввод войск?
29.11.2017, 17:27
Гость: АГД

Все это мелочь, вот "друг блин" клинтон соблазнил президентскую вдову, которая его на 17 лет старше, и еще сотню американок, а в сексуальных паузах разбомбил Югославию.
29.11.2017, 16:55
Гость: Длинный нос

Вы сперва доживите до 2037, пенсионеры вшивые.
Все комментарии (13)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.