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СКР прекратил расследование дела о гибели хоккеистов «Локомотива»

19:26 29.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Следствие по делу о гибели хоккеистов ярославского «Локомотива» в результате катастрофы самолета Як-42 прекращено главным следственным управлением СКР. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Александр Захарьин, представляющий интересы потерпевших.

«Уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям – по причине гибели подозреваемых из числа членов экипажа», - пояснил он.

Некоторые из потерпевших согласны с таким решением, поскольку не считают летчиков виновных в произошедшем. В официальную версию причину крушения они не верят.

Як-42, на борту которого находились хоккеисты потерпел крушение в сентябре 2011 года. Жертвами трагедии стали 44 человека – 37 спортсменов и семеро членов экипажа. Спастись удалось только бортинженеру Александру Сизову.

Из возбужденного по факту происшествия уголовного дела позднее было выделено в отдельное производство дело о ненадлежащей подготовке летчиков. Обвиняемым по нему проходил один из экс-руководителей «Як Сервис» Вадим Тимофеев. Суд приговорил его к пяти годам колонии-поселения, а затем амнистировал.
 

Темы: Россия, Авиакатастрофы, Расследования в России, Следственный комитет России
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