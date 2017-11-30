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Дмитрий Медведев объяснил бедность россиян

13:58 30.11.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал падение доходов граждан России «одной из самых кричащих проблем современной экономики». Об этом он заявил в прямом эфире в интервью телеканалам.

«Естественно, что сама бедность является оборотной стороной недоразвитости в экономике, потому что не может быть ситуации, когда экономика находится в слабом состоянии, а бедных вообще нет», — сказал премьер.

По словам главы правительства, в настоящее время уровень бедности в стране гораздо ниже, чем 10-15 лет назад, когда число людей с «доходами ниже положенного уровня измерялось цифрой в 30 миллионов человек».

Согласно отчету Росстата за сентябрь 2017 года, число бедных в России составляет 21,1 миллиона человек, или 14,4 процента от общего числа жителей страны. К беднякам ведомство относит тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Во втором квартале текущего года он был увеличен с 9909 до 10329 рублей на человека в месяц.

29 ноября президент России Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из рецессии и назвал это одним из главный событий года. Ранее в середине октября Всемирный банк предсказал рост ВВП России в 2017 году на 1,7 процента, в 2018-м — на 1,8 процента, схожие прогнозы дает и Банк России.

Темы: Экономический кризис в России, Экономическая ситуация в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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30.11.2017, 22:40
Гость: Зоя

Ему глумиться над людьми очень нравится. Но про свои Тосканские виноградники однако смолчал.
30.11.2017, 21:27
Гость: Скорее,

"капитан друг Крутого".
30.11.2017, 21:24
Гость: Как

всегда, промолчит. Это его любимый приемчик.
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