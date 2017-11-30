Суд заморозил активы адвоката-миллиардера Якубовского

Арбитражный суд Московской области частично заморозил активы адвоката Дмитрия Якубовского в рамках дела о банкротстве.

В начале ноября суд принял иск о банкротстве Дмитрия Якубовского, который ранее входил в число 200 богатейших людей Швейцарии. С заявлением о начале процедуры выступила межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) № 22, сумма исковых требований составила 2,3 млрд руб, сообщает «Право.ру».

Якубовский в разное время работал советником Правительства и Генпрокуратуры, консультантом службы криминальной милиции МВД, замначальника Главного управления радиоразведки Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте.

В 1994 году Якубовского арестовывали по обвинению в краже книг, а также за избиение. На свободу он вышел в 1998 году, а в 2001 судимости были сняты (см. «Суд принял иск о банкротстве адвоката-миллиардера Якубовского»). На данный момент Якубовский владеет швейцарским холдингом Engelberg Industrial Group AG.

15 ноября суд наложил арест на активы Якубовского. В частности, на долю в Нивелиус ЛТД и Эливус ЛТД (кипрские компании), на компанию ООО «Термишин РУС», ее уставной капитал не может быть опущен до отметки менее 2,2 млрд руб. Жене бизнесмена Валерии Якубовской запретили отчуждать и передавать права на патенты.