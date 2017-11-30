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Россия вступила в переговоры с Египтом об использовании военных авиабаз

16:13 30.11.2017
Фото с сайта politikus.ru
Фото с сайта politikus.ru
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Россия обсуждает с Египтом соглашение об использовании авиабаз в этой стране российской военной авиацией. Провести переговоры по этому вопросу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минобороны при участии МИДа.

Распоряжение Медведева, датированное 28 ноября, опубликовано на официальном портале опубликования правовой информации.

Проект соглашения «О порядке использовании воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры России и Египта», опубликованный вместе с распоряжением, предусматривает, что военная авиация РФ (за некоторыми исключениями) сможет использовать египетские авиабазы, а египетские ВВС — российские аэродромы.

Запрос на использование воздушного пространства и аэродромов другой страны участники соглашения должны будут подавать за пять дней. Использование навигационных систем и аэродромной инфраструктуры будет для иностранной авиации бесплатным. За топливо, ГСМ, ремонт авиатехники, а также проживание и питание экипажа иностранным военным придется платить.

Соглашение рассчитано на пятилетний срок. Предусмотрена возможность продления на пятилетние сроки.

В 2015 году Россия и Египет впервые в истории провели совместные военно-морские учения. В 2016 году российские десантники впервые провели учения на территории Египта. В рамках учений отрабатывалось взаимодействие при локализации и уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях пустыни. 

Темы: Россия, Египет, Военная авиация РФ, Авиация
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Комментарии читателей
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30.11.2017, 19:25
Гость: *

Когда бы имела чуть здравее разум,
На Кубе давно разместила бы базу,
Откуда ракетами Штаты достать
Как было два пальца бы ей о....ать!
30.11.2017, 18:37
Гость: blog2038

"В 2016 году российские десантники впервые провели учения на территории Египта"
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Только в Синай не суйтесь, сосед там больно нервный - может с перепугу ломануть вам там пару тройку раз.
30.11.2017, 18:30
Гость: парацельс

всё. пенсий не будет. это уже ясно.
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