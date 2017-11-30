Дмитрий Медведев отрекся от Кремля

Премьер заявил, что не хочет быть президентом. На данном этапе

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что не видит себя кандидатом на выборах президента в 2018 году. «Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу», — сказал премьер 30 ноября, во время традиционного ежегодного «Разговора с Дмитрием Медведевым», который транслировали телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Россия HD» и радио Вести FM.

Фото с сайта premier.gov.ru

При этом премьер отметил, что «в отношении кандидатов на должность президента все будет понятно уже совсем скоро». Медведев также добавил, что если Владимир Путин решит баллотироваться, то партия «Единая Россия» и он лично поддержат его кандидатуру.

«Если действующий президент страны Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру или согласится на ее выдвижение, безусловно и недвусмысленно наша партия, и, конечно, я лично как председатель партии, будем его всячески в этом поддерживать, потому что считаем, что он является успешным президентом», — сказал Медведев.

Де-факто из этого заявления следует, что Путин выдвинет свою кандидатуру на четвертый срок. Причем сделает это в ближайшее время. Например, в ходе большой пресс-конференции, которая назначена на 14 декабря.

Впрочем, в теории возможны и другие сценарии. Хотя бы потому, что Путин настойчиво тянет паузу — 17 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что неизвестно, будет ли нынешний лидер баллотироваться на следующих выборах. Наиболее радикальным представляется сценарий досрочного сложения Путиным президентских полномочий и назначение преемника — именно так поступил Борис Ельцин в новогоднюю ночь 31 декабря 1999 года.

В любом случае, гадать, кто станет президентом в случае отказа Путина от участия в президентской кампании — дело неблагодарное. В августе, к примеру, фонд «Петербургская политика» представил рейтинг наиболее влиятельных публичных политиков, которых записывали в возможные «преемники» Владимира Путина. Баллы складывались из показателей публичности, общественных ожиданий, активности, субъектности (контроль над влиятельным кланом и ресурсными потоками) и наличия контркампании против политика.

Эксперты анализировали также успехи и неудачи политиков и частоту их встреч с Владимиром Путиным за лето. Возглавил тогда рейтинг как раз Медведев, набравший 21 балл. За ним следовал мэр Москвы Сергей Собянин (19 баллов), а замыкал тройку губернатор Тульской области Алексей Дюмин (18 баллов).

Кроме них, в преемники в разное время «записывали» министра обороны Сергея Шойгу, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, председателя КГИ Алексея Кудрина, первого замглавы АП Сергея Кириенко, руководителя АП Антон Вайно.

Но нынешняя история с «отречением» Медведева, который рейтинг «преемников» возглавлял, говорит об одном. Даже если Владимир Путин захочет выйти из игры, имя кандидата, на которого поставит Кремль, мы узнаем в последний момент. И с большой вероятностью, выбор главы государства удивит нас своей непредсказуемостью.

Что стоит за заявлением Медведева, кто на деле станет новым президентом РФ?

— Путин, безусловно, выдвинется кандидатом в президенты, но есть сомнения, что он не уйдет со своего поста еще в середине четвертого срока, — считает политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. — Исходя из этого, и заявление Медведева, и слухи о возможных «преемниках» следует воспринимать как элемент драматургии нынешнего избирательного процесса.

Как сказал Сомерсет Моэм в романе «Театр», если уж взял паузу, держи ее, сколько сможешь. Путин как раз взял такую паузу, и его пресс-секретарь не имеет права ее нарушить. На этом фоне имеют место целенаправленные вбросы — дескать, с президентом возможны варианты. Еще недавно, например, всерьез говорили, что свою кандидатуру на президентский пост может выдвинуть премьер Медведев.

При этом в стране ведется подготовка кампании именно Владимира Владимировича Путина — и никого другого. Просто Кремль переживает, что у граждан может не возникнуть интереса к этим выборам, и будет низкая явка. Раз так — интригу надо поддерживать, чтобы примеряя к посту главы государства других кандидатов, люди ощутили, что они могут потерять. Чтобы они еще раз поняли, что Путин абсолютно безальтернативен, чтобы из благодарности за Крым, за победы в Сирии они ощутили бы себя единой нацией, и пришли на избирательные участки.

Другое дело, что драматургия Кремля, на мой взгляд, местами неубедительна из-за элементов переигрывания. К ним, я считаю, относятся заявления того же Дмитрия Пескова, потому что пауза действительно слишком затянулась.

— Как теперь будут развиваться события?

— Путин, я считаю, заявит о своем выдвижении в декабре. Я просто не могу представить, что президент, находящийся в прекрасной физической и интеллектуальной форме, вдруг встанет и скажет: «Я устал, я ухожу».

Все остальные версии — не более чем игра. В рамках этой игры Медведеву ранее прочили пост председателя Конституционного суда, а Кудрина «выдвигали» в премьеры. Но на этот раз ничего непредсказуемого не случится: Путин пойдет на выборы, Медведев останется премьером, и все останется на своих местах.

— Вы говорите, Путин вряд ли досидит еще один президентский срок. Когда он может уйти, при каких обстоятельствах?

— Я полагаю, что шесть лет президентства — очень большой срок для нынешнего Путина, а уходить ему надо на подъеме. Если перед президентом стоит задача вписать имя в историю, остаться безоговорочным моральным и политическим лидером — уходить надо, что называется, на максимуме.

Думаю, в 2018 году в российской экономике могут заработать механизмы развития. Конечно, темп роста в 2% ВВП, который нам обещает премьер Медведев, — не Бог весть что. С другой стороны, на фоне пессимистичных прогнозов 2014—2015 годов дела обстоят неплохо. Наша экономика, о которой Барак Обама говорил, что порвал ее в клочья, продемонстрировала жизнеспособность — даже в условиях ухудшения внешней конъюнктуры и падения нефтяных цен.

И поскольку Владимир Путин, на мой взгляд, не собирается становиться пожизненным президентом (он может остаться пожизненным правителем) — уход неизбежен. В этом случае никто не сможет сказать, что Путин загнал страну в тупик, или что экономика при нем пошла под откос. Уйти, кроме того, важно еще и потому, что после 2018 года властям придется пойти на ряд непопулярных решений. Например, на повышение пенсионного возраста, и дальнейшее урезание «социалки». В такой ситуации Путину нет резона брать ответственность за эту новую политику на себя.

Да, Путин сейчас — гарант баланса. Но нет вечных систем, и любая система требует обновления. Я не думаю, что Владимир Владимирович, после стольких лет власти, готов быть драйвером решительных реформ. Скорее, ему подходит роль патриарха в тени нового молодого президента, роль политического тяжеловеса, который выступает на стороне населения — там, где интересы государства вступают в конфликт с интересами большинства.

Интуиция подсказывает, что если Владимир Путин и способен нас удивить, то лишь тем, что через 2−3 года после переизбрания заявит, что пора дать дорогу молодым. И найдет благовидный формат, чтобы обеспечить преемственность власти.