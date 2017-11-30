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Поклонская отказалась от титулов и наград из-за «Матильды»

18:00 30.11.2017
Фото с сайта uznayvse.ru
Фото с сайта uznayvse.ru
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Российский парламентарий Наталья Поклонская приняла решение отказаться от наград, врученных ей главой Российского императорского дома из-за ситуации вокруг фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

На своей странице в Facebook депутат пояснила, что речь идет о врученном ей в 2014 году Марией Мухранской-Гогенцоллерн ордене за сохранение мира на крымской земле. Поклонская также была возведена в достоинство кавалерственной дамы женского Императорского Ордена Святой Анастасии Узорешительницы.

«Не стремясь к подобным «высоким» наградам, тем не менее, я с благодарностью ее приняла по причине признания вручающей стороной восстановления исторической справедливости», - отметила депутат. Свой отказ от награды она объяснила тем, что Российский императорский дом, отозвавшись отрицательно о фильме «Матильда», тем не менее отказался выступать за запрет картины.

Кроме того, Поклонскую возмутило то, что императорский дом признал факт любовной связи будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. «Вот истинное лицо таких объединений, спекулирующих на Царской фамилии», - написала депутат.

Поклонская ранее развернула целую кампанию против фильма «Матильда» считая его оскорбляющим память последнего российского императора, причисленного к лику святых. Она неоднократно обращалась в генпрокуратуру с просьбами о проведении проверок в отношении картины и ее создателей, а также пыталась добиться лишение фильма прокатного удостоверения.
 

Темы: Россия, Кино в России, История Российской империи, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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30.11.2017, 22:59
Гость: от упертой Натали:

Зачем этот факт признавать историческим,
Не может ли он быть хотя б фантастическим?
Не знали Матильда и юный наш Ник
Какой по России поднимется крик!
30.11.2017, 22:52
Гость: M

Не сотвори себе кумира, Наталья.
30.11.2017, 22:45
Гость: 2017

///Я честно говоря, вообще не понимаю, как имея такую бешеную популярность, буквально за пару лет все профукать, более того, превратить себя из иконы, в посмешище\\\
*
Что тут не понять: как пришло, так и ушло.
Нам всем даются испытания разной степени, чтобы мы поняли сами о себе то, что мы реально есть на самом деле. Поняли и изменились.
Дурак, понявший, что он - дурак, уже - не дурак.
*
И хоть в данном случае, речь идет о дураке в женском роде, Наталья вызывает все же симпатию, лично у меня. Оттого что она слишком наивна и одинока, оттого что не было рядом того, кто мог бы ей посоветовать и поддержать.
Поэтому, будем относиться к ней снисходительно. И у нее ещё вся жизнь впереди.
*
А если говорить о спектаклях, то вот: Армен + Виталина = лучший сценарий и спектакль в живую для лохов под названием "Развод Года-2017".
Смотрим и наслаждаемся ещё в декабре.
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