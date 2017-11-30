Поклонская отказалась от титулов и наград из-за «Матильды»

Российский парламентарий Наталья Поклонская приняла решение отказаться от наград, врученных ей главой Российского императорского дома из-за ситуации вокруг фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

На своей странице в Facebook депутат пояснила, что речь идет о врученном ей в 2014 году Марией Мухранской-Гогенцоллерн ордене за сохранение мира на крымской земле. Поклонская также была возведена в достоинство кавалерственной дамы женского Императорского Ордена Святой Анастасии Узорешительницы.

«Не стремясь к подобным «высоким» наградам, тем не менее, я с благодарностью ее приняла по причине признания вручающей стороной восстановления исторической справедливости», - отметила депутат. Свой отказ от награды она объяснила тем, что Российский императорский дом, отозвавшись отрицательно о фильме «Матильда», тем не менее отказался выступать за запрет картины.

Кроме того, Поклонскую возмутило то, что императорский дом признал факт любовной связи будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. «Вот истинное лицо таких объединений, спекулирующих на Царской фамилии», - написала депутат.

Поклонская ранее развернула целую кампанию против фильма «Матильда» считая его оскорбляющим память последнего российского императора, причисленного к лику святых. Она неоднократно обращалась в генпрокуратуру с просьбами о проведении проверок в отношении картины и ее создателей, а также пыталась добиться лишение фильма прокатного удостоверения.

