Наш Керченский мост заставил Украину биться в истерике

В Киеве придумали, как остановить строительство важного объекта

Запад должен немедленно остановить строительство Керченского моста. Об этом, как передает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины, заявил глава ведомства Владимир Омелян.

«Незаконное строительство моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, которые причастны к незаконному строительству», — сказал Омелян.

Фото с сайта krim-more-otdikh.ru

По его словам, возведение конструкций в Керченском проливе прямо влияет на транспортную инфраструктуру и экономику Украины, в частности, снижается количество судозаходов и грузооборот в морских портах Мариуполя и Бердянска, уменьшается загрузка зерновых терминалов.

Согласно данным, озвученным украинским министром, порт Бердянск теряет 448,7 тыс. тонн грузопотока, а недополучение портовых сборов до конца года составит 206 тысяч долларов. Мариупольский порт, по его словам, в 2017 году теряет 705 тысяч тонн грузопотока, а размер недополученных портовых сборов составит 130 тысяч долларов.

Омелян также заявил, что Украина является морской державой, «всегда ею была, есть и будет». «Это вопрос морских торговых миссий Киевской Руси начиная с 10-го века и славных казацких морских военных походов гетмана Сагайдачного и других легендарных гетманов», — заявил министр.

Напомним, ранее в сентябре представитель учрежденной Киевом т.н. «прокуратуры Автономной Республики Крым» Гюндуз Мамедов заявил, что ущерб Украины от строительства Крымского моста составляет более 10 млрд гривен (22 миллиарда рублей). «Нами готовится назначение эколого-инженерной экспертизы», — отметил он.

Тогда же президент Петр Порошенко распорядился направить судебный иск к России из-за «экологического ущерба» от строительства Крымского моста.

21 июня заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что возведение конструкции приведет, в частности, к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск, снижению их грузооборота, а также рентабельности металлургических предприятий региона. Чиновник также пожаловался, что Россия не консультировалась с Киевом по поводу возведения сооружения.

В начале августа стало известно, что Киев готовит иск к России в связи с вышеуказанными убытками для азовских портов.

Напомним также, что строительство моста идет с опережением графика. 21 ноября строители соединили косу и остров Тузла.

— Какой-то непонятный министр непонятного уряду — правительством эту банду назвать язык не поворачивается — обратился к столь же непонятному «мировому сообществу». А почему не к инопланетным цивилизациям? — задается вопросом главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Вообще все это произошло на какой-то непонятной конференции в Киеве, со ссылкой на какой-то непонятный «закон» — ну может выпил человек? Может, и те, кто принимал какой-то там «закон», тоже выпили? На Украине часто выпивают, это нормально. А с салом сейчас возникают проблемы — выпили, а не закусили. Я даже не издеваюсь — посмотрите на аргументацию министра, какие-то морские пути, проложенные казаками и гетманами… Я считаю, что Россия должна гарантировать беспрепятственный проплыв под мостом казакам и гетманам по предъявлению соответствующих удостоверений международного образца. На мосту нужно обязательно повесить такую табличку. И инцидент будет исчерпан.

— Чем в реальности опасен мост для Украины?

— Ничем. У Украины просто нет судов такой тоннажности, которые не могли бы пройти под Керченским мостом. А для иностранных судов есть ограничения по тоннажу и размерам при прохождении через Босфор и Дарданеллы — есть конвенция Монтрё, как раз-таки признанная мировым сообществом.

— На какие меры от международного сообщества может рассчитывать Киев? Обоснованы ли надежды на новые санкции?

— Не очень понятно, на что должно реагировать международное сообщество? На пьяную болтовню участников конференции в Киеве? Не припоминаю, чтобы когда-нибудь международные санкции вводились за строительство инфраструктурных сооружений на спорных территориях. Вот, к примеру, недавно Турция провела по морскому дну водопровод на Северный Кипр, где проблемы с водой. Северный Кипр уже 40 лет является спорной территорией, но никто пока не требует, чтобы турки разрушили водопровод и оставили непризнанную республику без воды.

— Насколько этот мост принципиален для России? Есть ли такие санкции, которые могли бы заставить Москву отказаться от него?

— Этот мост является необходимым условием развития Крыма, даже независимо от того, к чьей юрисдикции относится полуостров. Планы строительства моста существовали давно, и в советский период, и Лужков предлагал Украине строить этот мост «на паях» с Москвой. Сейчас Россия строит его самостоятельно, и нет никаких сомнений в том, что строительство будет рано или поздно закончено. И нет пока в мировой практике случая, чтобы кого-либо заставили уничтожить такой объект, исходя из каких-то крючкотворческих претензий. По большому счету это было бы диким варварством — и на это никто не пойдет, конечно. Кроме Украины, но у этого недогосударства кроме луженой глотки больше ничего нет, и никогда при подобном руководстве не будет.

— Можно ли ожидать, что Киев не ограничится призывами к мировому сообществу и попытается остановить строительство моста каким-то иным путем?

— Киев еще долго будет потешать мировое сообщество разными претензиями. Закрыть Америку и все такое подобное. Ну может не Америку, а Россию — хотя у них уже и к Польше появились претензии, и к Венгрии. Скоро появятся и к Америке тоже. Власть в стране захватила бригада клоунов, причем злых клоунов, как в ужастике Стивена Кинга. Злые, но смешные. Но это не настоящие припадочные — это как с отличием эпилептического припадка от истерического. Эпилептик упадет и может здорово расшибиться, а истерик — никогда, будет биться в судорогах, пускать пену изо рта, однако упадет аккуратно.

Реально помешать строительству — это нарваться на военный ответ, этого они боятся, конечно. Да и с воплями — пока из-за океана дают деньги под истерические припадки, будут биться в конвульсиях, перестанут оплачивать «малохудожественную самодеятельность» — тут же все прекратится. Они там, кстати, заминировали все побережье от Новоазовска и дальше. Это, интересно, судоходству не мешает? А то мины отрываются во время штормов, потом плавают свободно — не мешает, нет? Это реальная угроза судоходству, причем не только украинскому. Вот при первом же столкновении российского судна со свободно плавающей украинской миной я бы обратился в Совбез ООН с требованием принудительно разминировать азовское побережье. Вот был бы ответ.

— Все заявления украинской стороны по Крыму имеют несколько стандартных причин, — уверен политолог Иван Мезюхо. — Во-первых, украинские политики поднимают тему Крыма для внутренней пропаганды. Во-вторых, тема Крыма периодически поднимается Украиной, чтобы напомнить о себе мировому сообществу, которое, по сути, смирилось с российским статусом Крыма. В-третьих, официальные заявления украинских чиновников по крымской тематике идут в основу продолжающихся антироссийских санкций со стороны Запада.

А вообще, радует сам факт того, что они уже признают строительства моста — это уже хорошо, потому что в первые годы нахождения Крыма в составе России, украинские СМИ рассказывали своим гражданам, что строительство Керченского моста — это «фейк», пропагандистская информационная пиар-акция Москвы.

— Что это за «исторические морские пути», которые были проложены в прошлом «легендарными казаками и гетманами»? Какое значение они имеют сегодня?

— Что именно говорил украинским министр — знает только он сам. Возможно, он имел ввиду военные походы запорожских казаков на «чайках». Правда, в те времена никакой Украины не существовало.

— Опасения Омеляна насчет ущерба обоснованы? Мост реально ударит по украинской экономике?

— Украинские порты на Азовском море — не самые крупные, тем не менее, украинские суда могут создавать потенциальную опасность для моста через Керченский пролив. У нас же с вами нет 100% уверенности в том, что Украина не снабдит какой-нибудь катер взрывчаткой и не попробует его взорвать возле моста? В руководстве Украины много безумцев и вассалов западных государств, которые могут выполнить подобный приказ. Чтобы украинские порты на Азовском море потенциально не несли экономические потери в результате эксплуатации Керченского моста, Киеву пора прекратить засылать в Крым своих диверсантов и шпионов.

— А что «мировое сообщество», к которому обращается Омелян? Почему оно не обращало внимания на мост раньше и обратит ли сейчас?

— Возможно, что отдельные страны Запада ещё когда-нибудь выскажутся на эту тему. На сегодняшний же день у меня сложилось впечатление, что эта тема не вызывает какого-либо особенного интереса у «мирового сообщества».