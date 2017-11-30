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Как найти хорошую работу без посредников и переплат

14:59 30.11.2017

Работа выступает в роли главного источника дохода для абсолютного большинства граждан

Поскольку каждый хочет жить хорошо и сегодня получать больше, чем вчера, вопрос поиска новой, более высокооплачиваемой работы, встаёт регулярно. Чтобы найти работу по душе с хорошей зарплатой не всегда нужно обращаться в кадровое агентство. При правильном подходе можно найти хорошую работу самостоятельно, без посредников и переплат.

Поиск вакансий в Интернете


Поставив перед собой цель найти работу по душе с хорошей зарплатой, не стоит спешить обращаться к кадровым агентам и другим посредникам, которые берут за свои услуги немалые деньги. Во многих случаях можно обойтись и своими силами, используя бесплатные эффективные каналы поиска работы, такие как онлайн сервис по трудоустройству Джобсора. Здесь всегда публикуются свежие вакансии на работу для представителей разных профессий и специальностей, так что каждый найдёт для себя много интересных предложений. Подобные популярные площадки для поиска работы содержат десятки тысяч актуальных вакансий для соискателей с самыми разными запросами и предпочтениями. Авторитетные порталы по трудоустройству привлекают внимание работодателей, которые охотно размещают здесь свои объявления, а соискатели могут читать их совершенно бесплатно. Сайты по трудоустройству – отличная альтернатива обращению в кадровые агентства, которые берут большие деньги, но не всегда оправдывают ожидания клиентов.

Трудоустройство по знакомству


Находясь в поисках нового места работы, не нужно пренебрегать связями и знакомствами. Первое, что стоит сделать в такой ситуации – это спросить у друзей и знакомых, нет ли у них на примете открытых вакансий в хороших фирмах или компаниях. Как правило, хотя бы несколько предложений сразу же находятся, и уже есть от чего оттолкнуться. Знакомые плохого не посоветуют, поэтому этот способ поиска работы считается одним из самых безопасных. Однако мнения субъективны, поэтому всегда нужно лично встречаться с работодателями и делать свои собственные выводы. Чтобы они точно были правильными, не лишним будет пообщаться с сотрудниками организации, которые могут поделиться полезной информацией и просто дать хороший совет, стоит ли сюда трудоустраиваться, и если да, то в каком отделе лучше работать. Советы знакомых и работников компании, в которую хочется трудоустроиться, помогут сделать объективные выводы и принять верное решение.

Таким образом, онлайн сервисы трудоустройства способны целиком и полностью заменить услуги кадровых агентств. С их помощью можно найти работу по любой специальности совершенно бесплатно. Параллельно не лишним будет интересоваться вакансиями у друзей и знакомых, которые могут подсказать хорошие проверенные варианты.

Темы: Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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30.11.2017, 19:25
Гость: Валерий

Никогда не писал комментариев. Под Вашим - подпишусь.
30.11.2017, 18:18
Гость: Аня

Работу найти? Да я сотрудников нормальных не могу найти на простейшую должность! Публика измельчала до предела. Приходят только с одним кредо по жизни: ищу зарплату - работу не предлагать. Безмозглые, тупые, наглые, с диким самомнением. Позаканчивали институты для галочки не пойми какие, знаний ноль, пишут и говорят с ошибками, эрудиции ноль. Вдолбили таки пагубные идеи: я девочка и только поэтому я достойна, я заслужила, я имею право, все мне должны, выросли сплошные потреблянты, другие нашему государству и не нужны. Человек должен родиться в 30-этажном муравейнике, получить минимум знаний, чтобы мог прочитать этикетки и цену товаров, побольше потребить, родить следующих потреблянтов и вовремя отползти на кладбище, чтобы не перегружать бюджет пенсией.
30.11.2017, 16:59
Гость: Бтр

Вот поиск работы-это и есть работа, может так?:)
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