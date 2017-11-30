Китай показал на видео лазерную пушку для уничтожения беспилотников

На YouTube появилось видео, в котором демонстрируется система ликвидации малых беспилотных летательных аппаратов от китайской компании GuoRong.

На видео показаны испытания, в ходе которых демонстрируется сначала ликвидация мишени на аппарате, а затем и самого дрона.

По информации в Сети, комплекс GuoRong включает в себя радиолокатор, систему генерации радиопомех, электрооптический модуль и лазерную установку (на видео эти элементы размещены на небольших грузовиках).

Заявленная дальность радиолокационной системы составляет 55 километров, а лазерная установка способна работать на расстоянии порядка 600 метров.