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Китай показал на видео лазерную пушку для уничтожения беспилотников

13:10 30.11.2017
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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На YouTube появилось видео, в котором демонстрируется система ликвидации малых беспилотных летательных аппаратов от китайской компании GuoRong.

На видео показаны испытания, в ходе которых демонстрируется сначала ликвидация мишени на аппарате, а затем и самого дрона.

По информации в Сети, комплекс GuoRong включает в себя радиолокатор, систему генерации радиопомех, электрооптический модуль и лазерную установку (на видео эти элементы размещены на небольших грузовиках).

Заявленная дальность радиолокационной системы составляет 55 километров, а лазерная установка способна работать на расстоянии порядка 600 метров.

Темы: Китай, Военные технологии
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Комментарии читателей
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30.11.2017, 15:51
Гость: Так себе.

Долго пилит.
30.11.2017, 15:25
Гость: Ха

Хорошие игрушки. Значит будут летать выше 600 м. Экранировать внутреннее оборудование и создавать цифровую программу полета без дистанционной корректировки полета. Началась компьютерная гонка...
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