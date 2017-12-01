Опровержение некоторых фактов, изложенных в статье "Военный подряд: кто будет строить для Минобороны?" от 17.10.2017

В статье "Военный подряд: кто будет строить для Минобороны?" допущено распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию компании "ОлимпСитиСтрой".

Не соответствуют действительности сведения о том, что компания "ОлимпСитиСтрой", "используя связи в руководстве военного ведомства, пытается получить как можно больше контрактов, закрывая вход другим компаниям", а также о том, что компания "ОлимпСитиСтрой" допускает затягивание сдачи объектов и невыплату заработной платы работникам.