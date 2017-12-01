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Российские олигархи разбогатели почти на $22 млрд

14:45 1.12.2017
Алексей Александрович Мордашов. Фото PAO Severstal с сайта wikimedia.org
Алексей Александрович Мордашов. Фото PAO Severstal с сайта wikimedia.org
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Общее состояние 25 российских миллиардеров с начала года увеличилось на $21,6 млрд, свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Согласно индексу Bloomberg, самым богатым в России стал основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого за 11 месяцев этого года увеличилось на $2,32 млрд долларов, составив $19,2 млрд, сообщает «Русская весна».

Второе место занял президент «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием $17,9 млрд (рост на $1,32 млрд).

Третье место отошло главе совета директоров НЛМК Владимиру Лисину, чей капитал вырос с января на $3,33 млрд, составив $16,4 млрд.

В первую пятерку также попали глава «Новатека» Леонид Михельсон и председатель совета директоров и основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг. Первый из них обеднел на $1,19 млрд, тогда как второй разбогател на $1,6 млрд.

Совокупное состояние бизнесменов оценивается теперь в $16,1 и $15,9 млрд соответственно.

Акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман стал богаче на $1,04 млрд — его состояние оценивается в $14,3 млрд, а основатель USM Holdings Алишер Усманов разбогател на $1,25 млрд — $14,2 млрд.

Темы: Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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01.12.2017, 21:11
Гость: Путин

почитай комментарии и,если можешь, устыдись.
01.12.2017, 21:03
Гость: Нужно

только выяснить, настоящий ли это ВВП. Больно клоуны, которые его изображают в телевизоре, на него не похожи.
Требую генетической экспертизы!
01.12.2017, 20:39
Гость: о?

А ГДЕ мрази мосадовские из БУНДЕСВЕРА "фрол" И "кирилл", зыкинско-каптярьские подстилки? ПОЧЕМУ НЕ КОММЕНТИРУЮТ, типа "жуткие большевики"?!
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