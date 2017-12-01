Боспорский мост: Наш читатель предложил свой вариант названия строящегося моста

В ответ на предложение члена Общественного совета по строительству моста через Керченский пролив назвать его Президентским, наш читатель предложил свой вариант названия строящегося моста

Член Общественного совета по строительству моста через Керченский пролив Мария Волконская предложила назвать строящийся мост «Президентским». По ее словам, если бы не особое внимание к проекту президента России Владимира Путина, никакого моста не было бы.

Полностью согласен с данным утверждением. Но В.В. Путин – это, надеюсь, не последний Президент России. Будут и другие после него, а если нет, то и России не будет. Тогда, возможно, или мост разрушат, или название поменяют автоматически. А если и называть мост в этом ключе, то лучше Путинский, а не Президентский (Тем более что Президентский мост уже существует - в Ульяновске, через Волгу - прм.Ред.).

В СМИ отмечают, что 16 ноября на специальном сайте «Назовимост» открылось онлайн-голосование по выбору названия строящегося моста. На голосование вынесено пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, мост Дружбы, мост Воссоединения. Также опросник предлагает оставить свой вариант названия.

Голосование завершится в середине декабря. Официальное название моста будет нанесено на топографические карты и появится на дорожно-информационных указателях.

Несмотря на свое предложение, Волконская считает, что по итогам голосования победит уже устоявшееся название — Крымский мост.

Вероятнее всего, так и будет. Название уже укрепилось в сознании людей и, тем более, в проектной документации. Правда, в Москве уже есть Крымский мост, возникший на месте бывшего Крымского брода через Москва-реку и получивший свое название от близлежащего ранее Крымского двора, на котором в XVI-ХVII веках останавливались послы, гонцы и торговцы из Крымского ханства.

Но раз уж «опросник» предлагает оставить свой вариант названия, то со своей стороны могу предложить - «Боспорский мост». Почему Боспорский?

Во-первых, Керчь, находящаяся на берегу Керченского пролива, признана самым старым городом России. В материале «Самый старый город России» – «Керчь, Черзети, Черкио, Корчев, Чарша, Боспор, Пантикапей отметила свой 2600 – летний юбилей в сентябре 2000 года. Археологи обнаружили доказательства того, что люди поселились на территории Керчи еще задолго до официальной даты основания города – примерно за восемь тысяч лет до нашей эры. Первый расцвет Керчь пережила в эпоху Боспорского царства».

И как знать, может, при переименовании Крымского моста в мост Боспорский, город Керчь, Крым и вся страна начнет переживать очередной расцвет?

Во-вторых, известно, что сейчас глубины Керченского пролива настолько малы, что судоходную его часть постоянно приходится углублять. Возможно, потому что в древности, когда таких работ не проводилось и пролив мог заливаться интенсивнее, чем сейчас, его и назвали древние греки, в частности, Эсхил «бычьим, или коровьим бродом» - это один из предполагаемых переводов слова «Боспор». Да и уровень воды в проливе, судя по здешним, частично затопленным античным городам, тоже был значительно ниже. За прошедшие две тысячи лет уровень моря поднялся почти на 2 метра, и фундаменты боспорского города Фанагории оказались на глубинах моря ниже двухметровой отметки.

А еще древние авторы (тот же Геродот) называли этот пролив Боспором Киммерийским. Ну, а киммерийцы, как известно – один из древнейших народов Крыма. В Библии этот народ упоминается под названием «Гомер». И как знать, может, легендарный Гомер - автор знаменитых «Илиады» и «Одиссеи» - киммериец, наш земляк? И жил он, кстати, в те времена, когда происходил исход киммерийцев из тогдашнего Крыма, и события в его произведениях случились в те же самые времена! И может быть, через этот самый Боспор Киммерийский уходил он, теснимый скифами, со своей родины – Киммерии, в сторону Кавказа со своим народом?

В-третьих, по одной из версий, Боспор, или Босфор переводится как «узкий пролив». Чтобы не путаться в названиях, древние греки называли пролив из моря Черного в Мраморное - «Боспором Фракийским», чтобы отличать от «Боспора Киммерийского», разделяющего Крымский полуостров и Тамань.

Известно, что давней мечтой российских царей было желание контролировать Босфор. После очередной исторической «смуты» и развала советской империи Россия потихоньку приходит в себя (что поделать, страны, как и люди, тоже иногда болеют, и если у страны хороший иммунитет, то она, как правило - выздоравливает). Своеобразный исторический маятник качнулся в сторону укрепления могущества России, и наиболее сообразительные соседи это уже стали понимать. Сочинский аэропорт становится для зарубежных делегаций не менее важным, чем Московские воздушные гавани.

Контроль над «Боспором Фракийским» - это конечно, неплохо, но в нынешней ситуации восстановление контроля над «Боспором Киммерийским» на данном историческом этапе для России намного важнее. Тем более, что «контролеры» «Фракийского Боспора» сейчас союзники России, и если это будет продолжаться, то и пусть «контролируют» дальше!

Всем геополитикам давно известно, что Крым держит Кавказ, а Кавказ – это ключ к подбрюшью России – дельте Волги и ее окрестностей. А прокладка устойчивого моста в Крым – это превращение крупного укрепрайона, контролирующего акваторию всего Черного моря из анклава в полноценный российский регион, вплоть до использования здесь незамерзающих морских портов. Если один «Боспор, или Босфор» имеет мост между двумя берегами, то и другой «Боспор» обретает такой же, даже более грандиозный, мост. В связи с чем строящийся мост вполне можно назвать – Боспорским! Возможно, что и ныне покойные российские цари одобрили бы такое название.

А если есть желание у народа увековечить имя нынешнего президента, то возможно, следует создать по обоим побережьям и акватории вокруг нового моста природный парк, который и назвать именем действующего президента. Тем более, что президента России считают природоохранником (если, конечно, сам президент даст согласие на это)!

Тогда и окружающая мост территория будет чище, и проезжающие через мост граждане смогут любоваться и стаями дельфинов в проливе, и грациозными ланями, пасущимися среди лесопарковой зоны. Да и от возможных диверсантов и браконьеров охрана природного парка поможет.

Автор: Андрей Владимирович Паршинцев, член Союза журналистов России (Крым)