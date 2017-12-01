Госпиталь Минобороны оказывает помощь пострадавшим в ДТП

Одной из острых проблем в России традиционно остается вопрос здравоохранения и оказания профессиональной медицинской помощи населению

В частности, трудности с финансированием больниц, поликлиник и профильных учебных заведений неизбежно наталкивают на мысль о поиске новых подходов к медицинскому обеспечению граждан.

Одной из предложенных концепций стало обслуживание пациентов на базах военно-медицинских учреждений.

Эффективной ли оказалась эта система, мы рассмотрим на примере одного из крупнейших центров военной медицины – 3 Центрального Военного Клинического Госпиталя имени А.А. Вишневского Министерства обороны Российской Федерации.

Фото с сайта 3hospital.ru

Прежде всего, можно сказать о том, что оказание помощи обычным гражданам в этой ситуации осуществляется военными врачами, многие из которых получали свою выучку в боевых условиях (около 120 врачей госпиталя – ветераны боевых действий) и не знают слов «я устал» или «это слишком сложная задача», что сказывается в лучшую сторону на качестве оказания услуг. Достаточно сказать, что одних докторов медицинских наук там работает 27 человек, а кандидатов наук – более сотни.

Во-вторых, армия всё же строгая организация – врачи и гражданский персонал в ней, соответственно, гораздо дисциплинированнее, чем в любой самой дисциплинированной больнице, привычные делать Дело, когда это Нужно, а не с 9 до 18. Взять хотя бы тот факт, что записаться на приём к любому из специалистов можно круглосуточно.

В-третьих, подобная программа позволяет, при возможности, «перенаправлять» денежные средства, выделенные Министерству обороны («в лице» 3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского), на поддержу здоровья обывателя, никак не связанного с армией. Очевидно, что в военном госпитале в обязательном порядке создается запас медицинских препаратов и ресурсов, рассчитанных на оказание помощи при ранениях и травмах. А в условиях мирного времени эти средства используются госпиталем, например, для спасения жизней людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Для оптимизации приёма граждан, пострадавших в ДТП, в госпитале развёрнута вертолетная площадка, позволяющая соблюсти правило «Золотого часа», в течение которого можно спасти пациентов даже с самыми сложными травмами.

Важно и то, что руководство госпиталем Вишневского осуществляет не администратор, далёкий от медицины, а врач с многолетним опытом – генерал-майор медицинской службы Александр Есипов, лично проводящий операции и по сей день.

Еще одним фактором, который косвенно говорит в пользу эффективного оказания помощи населению в стенах военного учреждения, говорит и то обстоятельство, что туда за помощью обращаются и известные люди, например, народный артист Андрей Мартынов.

На сегодняшний день госпиталь имени Вишневского и его профильные медицинские подразделения ведут оказание первичной, доврачебной, врачебной и специализированной помощи. Осуществляются услуги по лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и лечебному массажу, спортивной медицине. Проводятся освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и действует масса других программ, направленных на оказание помощи именно гражданскому населению.

Поэтому с уверенностью можно говорить о том, что сама идея оказания медицинской помощи населению России на базе военно-медицинских учреждений не лишена здравого смысла, а её конкретная реализация в виде 3 Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского доказала это на практике.