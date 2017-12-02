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В КВН прояснили ситуацию с увольнением Александра Маслякова

12:27 2.12.2017
Фото с сайта ovideo.ru
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Пресс-служба международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) дала разъяснения насчет информации об увольнении Александра Масялкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международная правозащитная организация Transparency International опубликовала исследование, в котором утверждается, что при управлении Масляковым ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» имеет место быть конфликт интересов.

Дело в том, что Масляков, будучи руководителем ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН», передал в собственность Телевизионному творческому объединению «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК»), учредителем которого является он сам, кинотеатр «Гавана».

Организация в мае 2017 года подала заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении деятельности Маслякова. Прокуратура ответила, что данная сделка была согласована с департаментом имущества Москвы.

Но Transparency International решила оспорить этот ответ в Генеральной прокуратуре. После этого правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года.

В пресс-службе международного союза КВН отметили, что на самом деле увольнение было инициативой самого Маслякова, для того, чтобы привести его трудовую деятельность в соответствие с требованиями федерального законодательства. При этом в союзе КВН подчеркнули, что увольнение Маслякова вообще никак не связано с расследованием Transparency International.

Более того, Масляков ничего не знал о расследовании Transparency International в отношении него и сложил свои полномочия директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» на момент поступления запроса от организации в прокуратуру. Увольнение Маслякова произошло в полном соответствии с требованиями закона.

Ведущий Первого канала и один из членов жюри КВН Валдис Пельш в интервью RT прокомментировал ситуацию с увольнением Маслякова.

По словам Пельша, Масляков все равно останется «у руля» КВН, даже несмотря на сложение части формальных полномочий. «Это тот человек, на котором всё держится», — подчеркнул Пельш.

Темы: Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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02.12.2017, 20:05
Гость: Вечный Маслыков?,

АГАСФЕР ???
02.12.2017, 19:43
Гость: Зоя

Точно. Обхохочешься!
А такой кинотеатр "Гавана" был отличный. Сейчас - смотреть противно. Я иногда бываю на Марьиной роще.
02.12.2017, 19:23
Гость: Андрей

КВН уже не тот!
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