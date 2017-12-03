В Москве автомобиль сбил на переходе четверых человек

На севере Москвы в ДТП пострадали четыре человека – их сбила иномарка на пешеходном переходе.

Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе. Водитель с места ДТП скрылся, однако вскоре был задержан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По данным агентства, трое пострадавших, в том числе один несовершеннолетний, госпитализированы. «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ГИБДД по Москве, утверждает, что в больницу были отправлены два человека – мужчина и четырехлетий ребенок. Отмечается, что угрозы для их жизни нет.