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В Москве автомобиль сбил на переходе четверых человек

22:10 3.12.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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На севере Москвы в ДТП пострадали четыре человека – их сбила иномарка на пешеходном переходе.

Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе. Водитель с места ДТП скрылся, однако вскоре был задержан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По данным агентства, трое пострадавших, в том числе один несовершеннолетний, госпитализированы. «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ГИБДД по Москве, утверждает, что в больницу были отправлены два человека – мужчина и четырехлетий ребенок. Отмечается, что угрозы для их жизни нет.

Темы: Россия, Москва, ДТП, Происшествия, ГИБДД России
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Комментарии читателей
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04.12.2017, 09:27
Гость: Ваня

с Рязани
03.12.2017, 22:41
Гость: Василий

Очередной джигит с гор отметился. Не?
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