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Рынок новых автомобилей на Дальнем Востоке вырос на 9%

15:03 4.12.2017
Автомобильная пробка © KM.RU
Автомобильная пробка © KM.RU
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Согласно данным аналитического агентства «Автостат» за первые 10 месяцев 2017 года на Дальнем Востоке было продано 10,9 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,04 тысячи штук).

Как отмечают аналитики, доля ДФО от общего объема продаж новых автомобилей на российском рынке не превышает 1%. Наиболее популярными у жителей Дальнего Востока остаются автомобили Toyota. Всего за 10 месяцев обладателями новых Тойот стали 2779 жителей ДФО, что на 2% меньше, чем в прошлом году.

На втором месте автомобили Nissan (1317 единиц), а на третьем - Lexus (1078 штук). При этом продажи "ниссанов" увеличились на 4%, а "лексусов" сократились на 7%. В то же время, на рынке Дальнего Востока зафиксирован значительный рост реализации корейских (Hyundai +64%, Kia +52%) и европейских (Renault +85%, VW +41%) автомобилей.

Отметим также, что продажи новых автомобилей LADA в ДФО выросли на 20% до 867 единиц, а UAZ - сократились на 19% до 749 штук.

Темы: Автоновости
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Комментарии читателей
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04.12.2017, 16:43
Гость: Chateauneuf Du Pap

Вот эта заметка - отличнейший пример как надо читать статистику, чтобы понимать реальный смысл содержания.
На первый взгляд - новость позитивная - ведь возросли продажи НОВЫХ МАШИН и даже на 9% !!
....
Но если посмотреть внимательнее :
.
- продажи самых популярных автомобилей (заграничных) упали на 2 до 7% (самых продаваемых)
- возросли продажи ЛАД (на 20%)
- возросли продажи и корейских автомобилей, как и VW или Рено, нотам количества уже не написаны - поскольку это маленькие объемы
....
Так что из позитивной новости - негативная - потому, что люди стали покупать меньше любимых качественных машин и больше отечественных - дешёвых.
Посмотрю ещё сколько продали тех у которых был большой рост - но почти уверен, что их не было много.
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