Рынок новых автомобилей на Дальнем Востоке вырос на 9%

Согласно данным аналитического агентства «Автостат» за первые 10 месяцев 2017 года на Дальнем Востоке было продано 10,9 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,04 тысячи штук).

Как отмечают аналитики, доля ДФО от общего объема продаж новых автомобилей на российском рынке не превышает 1%. Наиболее популярными у жителей Дальнего Востока остаются автомобили Toyota. Всего за 10 месяцев обладателями новых Тойот стали 2779 жителей ДФО, что на 2% меньше, чем в прошлом году.

На втором месте автомобили Nissan (1317 единиц), а на третьем - Lexus (1078 штук). При этом продажи "ниссанов" увеличились на 4%, а "лексусов" сократились на 7%. В то же время, на рынке Дальнего Востока зафиксирован значительный рост реализации корейских (Hyundai +64%, Kia +52%) и европейских (Renault +85%, VW +41%) автомобилей.

Отметим также, что продажи новых автомобилей LADA в ДФО выросли на 20% до 867 единиц, а UAZ - сократились на 19% до 749 штук.