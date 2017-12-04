Авиакомпании могут обязать возвращать деньги за билет прямо в аэропорту

Госдума рассмотрит законопроект, который позволит пассажирам сдать авиабилет и купить новый у другой авиакомпании после трех часов ожидания вылета, пишет «Парламентская газета».

По словам инициаторов законопроекта, недобросовестные авиаперевозчики пользуются тем, что пассажирам некуда деваться, зачастую у них нет свободных средств, чтобы оперативно воспользоваться услугами другой авиакомпании, а ждать возврата денег за сданный билет приходится очень долго. При этом большинство сбоев в расписании вылетов происходит по вине авиакомпаний и приходятся на внутренние перевозки.

«Поэтому мы предлагаем, в случае, если по вине авиакомпании рейс по прошествии трех часов так и не состоялся, пассажир вправе сдать билет в аэропорту вылета и получить его полную стоимость на руки… Пассажир сможет, не теряя времени, улететь другим рейсом. Таким образом мы порождаем конкуренцию среди перевозчиков и усиливаем права пассажиров», - отмечают депутаты.

Изменения предлагается внести в статью 108 Воздушного кодекса. Немедленно вернуть деньги за билет можно будет прямо в воздушной гавани.

На сегодняшний день на внутренних маршрутах действуют правила, согласно которым авиакомпания платит 25% МРОТ за каждый час задержки рейса, но не более 50% от стоимости билета. При этом четкие сроки выплаты компенсации за отмененный рейс или задержку вылета в российском законодательстве не указаны. У перевозчика есть 30 дней, чтобы только рассмотреть претензию пассажира и дать ответ.