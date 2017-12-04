Убит бывший президент Йемена

В Йемене убит бывший президент этой страны Али Абдалла Салех.

Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов. Канал также опубликовал фотографию тела политика с пробитой головой, передает «Лента.ру».

По некоторым данным, Салеха убили во время подрыва дома, в котором он находился. По другой версии, покушение было совершено по дороге в город Мариб.

Ранее президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади приказал направить войска к столице Сане, где с прошлой недели продолжается конфликт между недавними союзниками — повстанцами-хуситами и сторонниками Салеха. По информации телеканала Al Mayadeen, в Сане продолжаются бои.

Столкновения вспыхнули на прошлой неделе вокруг крупнейшей в городе мечети, носящей имя экс-президента, и вскоре перекинулись на другие районы города. Как сообщал телеканал Sky News Arabia, к 4 декабря жертвами боев стали не менее 245 человек, столкновения продолжаются с использованием танков.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.