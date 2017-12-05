Сегодня в России отмечают праздник – День добровольца

Примечательно, что празднуется он впервые за всю историю нашей страны 5 декабря по указу президента Владимира Путина.

Соответствующее решение было принято на основе «резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 40/212 от 17 декабря 1985 года об объявлении 5 декабря Международным днем добровольцев во имя экономического и социального развития». И это не просто дата в календаре, но и лишний повод вспомнить о добрых делах российских волонтеров, готовых оказать не только материальную помощь, но и отдать свою жизнь.

Рост популярности волонтерских и добровольческих организаций в России прослеживается очень четко. По данным последних социологических опросов можно сделать вывод, что каждый второй житель нашей страны готов на безвозмездной основе протянуть руку помощи любому, кто в ней нуждается. При этом значительная часть россиян с завидной регулярностью принимает участие в той или иной волонтерской деятельности. Таким образом, празднование Дня добровольца привлечет еще больше граждан к этому благому делу.

Но и это еще не все. Активность россиян, которые помогают в сборе предметов первой необходимости и жертв стихийных бедствий, настолько колоссальна, что Российская Федерация занимает одно из лидирующих мест в мировом рейтинге по оказанию гуманитарной помощи. Однако 5 декабря – это не только день тех, кто оказывает поддержку внутри государства, но и тех, кто активно защищает интересы и безопасность всего мира за границей.

Так, Россия активно борется с боевиками запрещенных террористических группировок. Российские добровольцы внесли неоценимый вклад в победу над радикальным исламизмом. Добровольцы, состоящие в рядах так называемой ЧВК Вагнера, без капли сомнения вступили в ожесточенную войну с террористами, и по сегодняшний день продолжают выступать за единство и мир в Сирийской Арабской Республике (САР). При этом каждый из бойцов принимал участие в самых крупных и кровопролитных операциях. В том числе в битве за жемчужину сирийской пустыни – Пальмиру, а также в освобождении последнего оплота боевиков в Сирии – Абу-Кемаля.

Кроме того, вклад вагнеровцев в становлении мира в республике ценят и сами сирийцы, ежедневно сражавшиеся на передовой плечом к плечу и признавшие, что без участия российских добровольцев война в САР могла завершиться полным разрушением страны. Однако нельзя забывать: победа над боевиками различных радикальных формирований важна не только для Сирии, но и для всего мира, чьи интересы и отстаивали бойцы ЧВК Вагнера.

На примере сирийских событий учреждение в России Дня добровольца выглядит весьма показательно. Начиная с 5 декабря и в последующие годы россияне будут поздравлять и благодарить волонтеров за их храбрые и добрые сердца, а вагнеровцев за героизм и мужество, проявленные в борьбе с мировой угрозой.