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В Ставрополье при крушении вертолета погибли два человека

18:36 5.12.2017
Фото пользователя Flickr Les Chatfield
Фото пользователя Flickr Les Chatfield
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В Ставропольском крае потерпел крушение вертолет «Робинсон-44». Находившиеся на его борту два человека погибли, передает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по региону.

Воздушное судно упало в степи, между населенными пунктами Кианкиз и Дубовая Балка в Андроповском районе. На земле жертв и разрушений нет. Обломки вертолета и тела погибших найдены.

Причины инцидента пока не установлены. В экстренных службах отметили, что экипаж вертолета получил допуск на перелет из Ставрополя к нескольким площадкам в регионе.

В Карачаево-Черкесской транспортной прокуратуре РИА «Новости» рассказали, что вертолет выполнял полет по заказу газовой компании – обследовал газопровод.
 

Темы: Россия, Ставропольский край, Авиакатастрофы, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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05.12.2017, 21:12
Гость: ABCD

Ещё как летают! «Робинсон» вертолёт для богачей, воде "мерседеса".
В РФ их накупили олигархи и те кто любит рисоваться перед друзьями.
В России самая "падающая" модель вообще из всех вертолётов. За 10 лет их разбилось в РФ более полутора десятков.
05.12.2017, 18:48
Гость: Ах

Находившиеся на его борту два человека погибли? Какие два человека? На «Робинсон-44» люди не летают.
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