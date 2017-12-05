В Ставрополье при крушении вертолета погибли два человека

В Ставропольском крае потерпел крушение вертолет «Робинсон-44». Находившиеся на его борту два человека погибли, передает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по региону.

Воздушное судно упало в степи, между населенными пунктами Кианкиз и Дубовая Балка в Андроповском районе. На земле жертв и разрушений нет. Обломки вертолета и тела погибших найдены.

Причины инцидента пока не установлены. В экстренных службах отметили, что экипаж вертолета получил допуск на перелет из Ставрополя к нескольким площадкам в регионе.

В Карачаево-Черкесской транспортной прокуратуре РИА «Новости» рассказали, что вертолет выполнял полет по заказу газовой компании – обследовал газопровод.

