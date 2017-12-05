Сбербанк взыскал с «Юлмарта» один миллиард рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил в полном объеме требования Сбербанка к четырем структурам онлайн-ритейлера "Юлмарт".

Заявление по делу № А56-84493/2016 поступило в суд 2 декабря 2016 года. Ответчиками по иску о несостоятельности (банкротстве) выступили НАО "Юлмарт", ООО "Юлмарт Девелопмент", ООО "Юлмарт Региональная сбытовая компания", ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания".

Сумма исковых требований составила чуть больше 1 млрд руб., и суд удовлетворил их в полном объеме, сообщает «Право.ру».

Отметим, что это не единственный иск Сбербанка к "Юлмарту". Так, в сентябре банк в апелляции смог добиться взыскания с ритейлера 775 млн руб. (подробнее – в материале "Апелляция засилила взыскание 775 млн руб. с «Юлмарта» в пользу Сбербанка").

Проблемы в "Юлмарте" начались в 2016 году, когда между основными акционерами компании разгорелся конфликт: они не смогли договориться, кто будет руководить ритейлером, а потому он уже почти год работает без гендиректора. А в октябре СКР обвинил Дмитрия Костыгина, одного из совладельцев "Юлмарта", в мошенничестве. Он находится под арестом.

В конце августа АС Санкт-Петербурга и Ленобласти оставил без рассмотрения иск предпринимателя Олега Морозова о банкротстве ритейлера (дело № А56-78582/2016).