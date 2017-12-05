СМИ-иноагентам запретили посещать Совет Федерации

Комитет по регламенту верхней палаты российского парламента ввел запрет на посещения представителями СМИ, которые признаны в РФ иностранными агентами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса.

Он пояснил, что запрет установлен в соответствии с законом о СМИ-иноагентах и решением Министерства юстиции РФ. Ограничение для иностранных журналистов введено в качестве ответной меры на запрет Конгресса США для представителей российских СМИ.

Ранее стало известно, что Минюст России признал иностранными агентами девять СМИ. На них распространяются ограничения и ответственность, которые предусмотрены отечественным законодательством для НКО-иноагентов. Таким образом Москва ответила на требование властей США к американскому филиалу российской телекомпании RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.