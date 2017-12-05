]]> ]]>
Главная В России Новости

СМИ-иноагентам запретили посещать Совет Федерации

19:59 5.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Комитет по регламенту верхней палаты российского парламента ввел запрет на посещения представителями СМИ, которые признаны в РФ иностранными агентами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса.

Он пояснил, что запрет установлен в соответствии с законом о СМИ-иноагентах и решением Министерства юстиции РФ. Ограничение для иностранных журналистов введено в качестве ответной меры на запрет Конгресса США для представителей российских СМИ.

Ранее стало известно, что Минюст России признал иностранными агентами девять СМИ. На них распространяются ограничения и ответственность, которые предусмотрены отечественным законодательством для НКО-иноагентов. Таким образом Москва ответила на требование властей США к американскому филиалу российской телекомпании RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Темы: Россия, Взаимоотношения власти и СМИ в России, СМИ в России, Министерство юстиции РФ, Совет Федерации ФС РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.