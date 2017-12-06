В Германии пассажирский поезд столкнулся с грузовым

В немецком городе Мербуш под Дюссельдорфом столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Об этом пишет BBC.

Пожарная служба Мербуша сообщила, что три человека получили тяжелые травмы, еще три — средней тяжести, а 41 человек получил легкие ранения. Всего в пассажирском поезде ехали 155 человек.

Данных о погибших пока нет.

Раннее сообщалось, что пострадали не менее 50 человек. Компания National Express, которой принадлежит пассажирский поезд, сообщила о ранении 20 человек, передает DW. Информации о возможных причинах столкновения пока нет.