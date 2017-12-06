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Владимир Путин снова пойдет в президенты России

17:36 6.12.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин выступил в Нижнем Новгороде на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода.

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет», — сказал Путин.

Путин объявил о своем решении в ответ на просьбу одного из сотрудников завода. «Сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите свое решение, ведь мы за вас, ГАЗ — за вас», — сказал работник завода.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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06.12.2017, 22:18
Гость: АГА!

Не-а,не народ. Это рабы с кредитной петлёй на шее. Жить надо ВВОЛЮ, а не в кредит.
06.12.2017, 22:13
Гость: федор

Удивил. Просто неожиданное,спонтанное решение,попал под влияние толпы.
06.12.2017, 22:02
Гость: А чё?

С нетерпением ждём дебатов двух главных претендентов. Надеюсь они будут не хуже, чем у вечернего итальянского соловья.
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