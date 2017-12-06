Владимир Путин снова пойдет в президенты России

Президент России Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин выступил в Нижнем Новгороде на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода.

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет», — сказал Путин.

Путин объявил о своем решении в ответ на просьбу одного из сотрудников завода. «Сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите свое решение, ведь мы за вас, ГАЗ — за вас», — сказал работник завода.