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Россиян обязали указывать ИНН при покупках в зарубежных онлайн-магазинах

09:49 6.12.2017
Фото с сайта habrahabr.ru
Фото с сайта habrahabr.ru
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Федеральная таможенная служба обязала россиян, оформляющих покупки в иностранных интернет-магазинах, доставляемых экспресс-перевозчиками, указывать ИНН, пишет «Коммерсантъ».

Соответствующий приказ ФТС вступит в силу 7 декабря. Логистические компании, такие как Shopfans, Boxberry, Pochtoy.com, уже начали предупреждать покупателей о необходимости указывать ИНН.

Отмечается, что данные изменения проходят в рамках эксперимента по применению Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО) при оформлении товаров для личного пользования, приобретенных физическими лицами в иностранных интернет-магазинах и доставляемых транспортными экспиедиционными компаниями и курьерскими службами.

Пока в эксперименте не участвуют международные почтовые отправления, пересылаемые через «Почту России».

Тестирование проводится по всей России и завершится 1 июля 2018 года. Паспортные данные, ИНН, сведения о стоимости товаров получателя в евро и рублях, вес и другие данные будут храниться в базе ЕИАС ТО. На основании этой информации будет приниматься решение о требовании таможенной пошлины. Беспошлинный порог на покупки в иностранных интернет-магазинах составляет 1 тыс. евро или 31 кг в месяц.

Темы: интернет-магазин, Интернет-магазин, Организация Таможенного союза, Таможня и таможенные пошлины, Федеральная таможенная служба РФ
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Комментарии читателей
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06.12.2017, 15:26
Гость: ВВВ

Не прошло и 30-ти лет, как даже самые отсталые демократические слои российских граждан стали понимать что такое капитализм в отсталой стране 3-го мира.
06.12.2017, 15:23
Гость: ВВВ

Да, 37 год, как и лагеря тех лет - детсад и санаторий, по сравнению с нынешними реалиями...
06.12.2017, 15:22
Гость: ВВВ

Надо же, гвоздь распалился так, что стал краснеть на глазах...
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