Россиян обязали указывать ИНН при покупках в зарубежных онлайн-магазинах

Федеральная таможенная служба обязала россиян, оформляющих покупки в иностранных интернет-магазинах, доставляемых экспресс-перевозчиками, указывать ИНН, пишет «Коммерсантъ».

Соответствующий приказ ФТС вступит в силу 7 декабря. Логистические компании, такие как Shopfans, Boxberry, Pochtoy.com, уже начали предупреждать покупателей о необходимости указывать ИНН.

Отмечается, что данные изменения проходят в рамках эксперимента по применению Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО) при оформлении товаров для личного пользования, приобретенных физическими лицами в иностранных интернет-магазинах и доставляемых транспортными экспиедиционными компаниями и курьерскими службами.

Пока в эксперименте не участвуют международные почтовые отправления, пересылаемые через «Почту России».

Тестирование проводится по всей России и завершится 1 июля 2018 года. Паспортные данные, ИНН, сведения о стоимости товаров получателя в евро и рублях, вес и другие данные будут храниться в базе ЕИАС ТО. На основании этой информации будет приниматься решение о требовании таможенной пошлины. Беспошлинный порог на покупки в иностранных интернет-магазинах составляет 1 тыс. евро или 31 кг в месяц.