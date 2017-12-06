В Москве установят памятную доску Александру Солженицыну

В Москве 11 декабря будет открыта мемориальная доска нобелевскому лауреату, писателю Александру Солженицыну.

Доска будет установлена по адресу: Тверская улица, дом 12, строение 8. Здесь создается музей-квартира писателя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспечати. Предполагается, что в церемонии открытия примут участие глава аппарата правительства Сергей Приходько, президент благотворительного фонда, носящего имя писателя, Наталия Солженицына, советника президента России по вопросам культуры Владимир Толстой и другие официальные лица.

Автором мемориальной доски является председатель Союза художников РФ, академик Российской академии художеств, народный художник РФ и скульптор Андрей Ковальчук.

В будущем году исполнится 100 лет со дня рождения Солженицына. В честь этой даты будут проведены десятки общероссийских и международных мероприятий по популяризации творчества литератора.

