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В Москве установят памятную доску Александру Солженицыну

18:45 6.12.2017
Александр Солженицын. Фото Yuryi Abramochkin с сайта wikipedia.org
Александр Солженицын. Фото Yuryi Abramochkin с сайта wikipedia.org
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В Москве 11 декабря будет открыта мемориальная доска нобелевскому лауреату, писателю Александру Солженицыну.

Доска будет установлена по адресу: Тверская улица, дом 12, строение 8. Здесь создается музей-квартира писателя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспечати. Предполагается, что в церемонии открытия примут участие глава аппарата правительства Сергей Приходько, президент благотворительного фонда, носящего имя писателя, Наталия Солженицына, советника президента России по вопросам культуры Владимир Толстой и другие официальные лица.

Автором мемориальной доски является председатель Союза художников РФ, академик Российской академии художеств, народный художник РФ и скульптор Андрей Ковальчук.

В будущем году исполнится 100 лет со дня рождения Солженицына. В честь этой даты будут проведены десятки общероссийских и международных мероприятий по популяризации творчества литератора.
 

Темы: Россия, Москва, Литература в России
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Комментарии читателей
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06.12.2017, 22:19
Гость: Val

когда же всему этому придет конец? очевидно тогда, когда Россия избавится от засевших вражин или тогда, когда её развалят до конца.
06.12.2017, 21:58
Гость: Русский

Вот так предателям и клеветникам мы ставим памятники и вешаем мемориальные доски, а героев вычеркиваем из памяти. Виват Россия!
06.12.2017, 21:55
Гость: ВВВ

От Горького отказались - вкушайте солженицыных...
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