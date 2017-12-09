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В столичном метро появился новый поезд «Наука будущего»

10:45 9.12.2017
Скриншот с YouTube
Скриншот с YouTube
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В столичном метрополитене появился новый тематический поезд «Наука будущего».

Как пишет РИА Новости, тематический поезд посвящен Году науки и образования Великобритании и России 2017 был запущен по кольцевой ветке московского метро. Он будет курсировать в течение полугода. Ожидается, что за это время поезд перевезет более 2,6 миллиона пассажиров.

Посетители получат возможность ознакомиться с научно-популярными проектами британских и российских вагонов, представленных на стенах пяти вагонов.

Так, в вагоне «Космос» показано, как менялись вкусовые предпочтения космонавтов за время пребывания на орбите, кличку первой кошки, побывавшей в космосе. В вагоне «Энергия» пассажиры узнают, сколько автомобилей перейдут на биотопливо к 2020 году.

В составе поезда также есть вагоны «Природа», «Медицина», «Роботы». Проект создан с целью популяризации науки и научного знания. Он осуществлен совместно с Британским Советом и посольством Великобритании в Москве при поддержке министерства иностранных дел РФ.

Ранее в Лондонском метрополитене начал курсировать поезд «Сердце России», в котором пассажиры могли ознакомиться с важными и значимыми достижениями России и СССР в науке, архитектуре, балете, изобразительном искусстве, литературе, кинематографе и в космической отрасли.

Темы: Москва, Метро в России, ГУП «Московский метрополитен»
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