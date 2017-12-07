Российских парламентариев поверят на знание истории

Ряд депутатов Госдумы примут участие в тестировании на знание отечественной истории. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт нижней палаты российского парламента.

Тестирование, в частности, будут проходить лидеры ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, а также замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев и вице-спикер Ольга Тимофеева.

Мероприятие состоится 9 декабря в рамках международной акции «Тест по истории Отечества», организованной Молодежным парламентом.

В общей же сложности в тестировании примут участие свыше 350 тысяч человек со всех регионов РФ и 40 зарубежных стран.

