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Российских парламентариев поверят на знание истории

19:55 7.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Ряд депутатов Госдумы примут участие в тестировании на знание отечественной истории. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт нижней палаты российского парламента.

Тестирование, в частности, будут проходить лидеры ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, а также замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев и вице-спикер Ольга Тимофеева.

Мероприятие состоится 9 декабря в рамках международной акции «Тест по истории Отечества», организованной Молодежным парламентом.

В общей же сложности в тестировании примут участие свыше 350 тысяч человек со всех регионов РФ и 40 зарубежных стран.
 

Темы: Россия, Государственная Дума РФ, Партия «Единая Россия», Партия «Справедливая Россия», Партия КПРФ, Партия ЛДПР, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов
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Комментарии читателей
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07.12.2017, 21:05
Гость: Пусть попробуют ответить

Какой масти была белая лошадь Александра Македонского?
07.12.2017, 20:51
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

В.В.Жирик на ТВ нам каждый раз новую свою историю рассказывает...
Очень огорчил меня этот мальчонка Костюшка Косачов на последних посиделках ТВ посвященных ИВСу, Дню Победы и прочим вопросам, по поводу своих знания ИСТОРИИ! Похоже он эти уроки прокурил на задах с конюхом и Колюней сВанидьзе (где Колюнина бабка служила последние лета в дворницкой).
Он явно прогулял уроки где Борис СЫРОМЯТНИКОВ ветеран контрразведки, полковник КГБ в отставке рассказал о подвигах инициатора массовых репрессий НСХа, а так же урок для тугодумов Александра Прозорова - Иван Грозный — оболганный царь.
Зато похвалился что теперь часто лобзается с любителями французских булочек, сочинителей душесчипательных романцев типа "Гори гори моя звезда", а посля балу можно и мужичков постучать по лбу КОЛОТОМ ( массивная деревянная кувалда с длинной рукоятью для сбивания кедровых шишек) (бьют поперечной частью рукояти) - а потом в прорубь, что бы не мучился.
А урок "Белый террор в России. Кто развязал Гражданскую войну" опять с Х-десятниками НСХа прогулял.
Я тоже по молодости лет верил в бред НСХа, обозниника-стукача Шурика СоЛженицин-Ветрова и Б. Дьякова (И книга его - образец иезуитского творчества". Полной неожиданностью для меня стало появление в позорном списке писателя Б. Четверикова, автора "Котовского", воспоминаний "Всего бывало на веку". В 1990 г. в Ленинграде я посетил его супругу, видел огромные кипы рукописей о лагерно-тюремных годах и не подозревал об истинном лице писателя.
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