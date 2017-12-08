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Telegram попросил ВС отменить приказ ФСБ о предоставлении ключей шифрования

09:34 8.12.2017
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Мессенджер Telegram подал в Верховный суд РФ иск с просьбой признать недействующим приказ ФСБ о предоставлении спецслужбе данных для расшифровки сообщений интернет-пользователей. Об этом сообщил адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий компанию. Об этом пишут «Ведомости».

В иске отмечается, что приказ дает ФСБ внесудебный доступ к сведениям, составляющим тайну переписки, хотя по закону это возможно только по решению суда и при расследовании преступлений по меньшей мере средней тяжести.

Кроме того, по мнению юристов Telegram, порядок этих действий должно определять правительство, а не ФСБ. Наконец, приказ был принят до вступления в силу поправок из «пакета Яровой», которые призван реализовывать, и не проходил общественного обсуждения.

Приказ ФСБ о порядке передачи ключей шифрования был принят 19 июля 2016 года. Утвердить этот порядок ведомству поручил президент Владимир Путин после подписания «пакета Яровой», который обязал мессенджеры предоставлять властям данные для декодирования сообщений.

Telegram зарегистрировался в России как распространитель информации летом 2017 года после угроз блокировки со стороны Роскомнадзора. После того ФСБ потребовали у мессенджера ключи шифрования. В октябре суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи ФСБ. Компания оспаривает это решение.

Темы: Интернет в России, Социальные сети в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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08.12.2017, 14:28
Гость: gvozd

ну отчитывайтесь перед цру..
в сша посадили человека за то что он не передал полиции пароль к телефону при пересечении границы - Обычный Человек, не преступник...
при этом вы Обязаны сообщить полиции свой инстаграм, фейсбук и прочие клубы для дебилов где состоите.
все эти телеграмы много тут вайдонили за кровавую гебню, но как только оказался владелец за границей, телеграм тихо и бе шума начал накапливать переписку пользоватей на серверах в сша (то есть передавать цру), требовать полной идентификации при регистрации и шифрование включать Опционально при выполнении пользователем условий.. при этом трафик все равно расшифровывавется на серевере.. то есть передается цру.
но зато в рф это великие борцы за тайну переписки - фарисеи.
08.12.2017, 14:15
Гость: Комментатор

Похоже скоро такими темпами на зоне будет больше свободы.
08.12.2017, 12:41
Гость: Carlos

Хэ, АНБ они ключи сами предоставляют, и без напоминаний...
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