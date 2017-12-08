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В России из-за звонков о бомбах были эвакуированы более 2 млн человек

18:45 8.12.2017
Фото с сайта prostvol.ru
Фото с сайта prostvol.ru
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В результате волны звонков о якобы заложенных бомбах, прокатившейся по российским городам, за три месяца были эвакуированы 2,3 миллиона человек. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает «Интерфакс».

Звонки от телефонных террористов поступали в 180 городах по всей стране. Действиями злоумышленников причинен ущерб на сумму не менее одного миллиарда рублей. Только в Москве ущерб от анонимных звонков составил сотни миллионов рублей.

В ноябре законодатели решили ужесточить ответственность за телефонный терроризм. На рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Его авторами выступили Крашенинников, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.
 

Темы: Россия, Телефонный терроризм, Государственная Дума РФ
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