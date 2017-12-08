В Петербурге предложили увековечить память Столыпина

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Тетердинко, возглавляющий фракцию «Единая Россия», предложил установит в городе памятник Петру Столыпину.

Он отметил, что монументы реформатору есть в Москве, Саратове и других городах. При этом в Петербурге память Столыпина не увековечена, хотя пик его карьеры пришелся именно на годы жизни в городе на Неве. По словам депутата, власти Петербурга должны восстановить историческую справедливость, передает РИА «Новости».

Губернатор Георгий Полтавченко отметил что имя Столыпина может быть включено в перечень выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых была связана с Петербургом. Власти города рассмотрят этот вопрос коллегиально, учитывая мнение Общественной палаты Петербурга.

Петр Столыпин — государственный деятель Российской Империи. В отечественной истории известен в первую очередь как автор аграрной реформы, основным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности.