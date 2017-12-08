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В Петербурге предложили увековечить память Столыпина

21:45 8.12.2017
Петр Столыпин
Петр Столыпин
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Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Тетердинко, возглавляющий фракцию «Единая Россия», предложил установит в городе памятник Петру Столыпину.

Он отметил, что монументы реформатору есть в Москве, Саратове и других городах. При этом в Петербурге память Столыпина не увековечена, хотя пик его карьеры пришелся именно на годы жизни в городе на Неве. По словам депутата, власти Петербурга должны восстановить историческую справедливость, передает РИА «Новости».

Губернатор Георгий Полтавченко отметил что имя Столыпина может быть включено в перечень выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых была связана с Петербургом. Власти города рассмотрят этот вопрос коллегиально, учитывая мнение Общественной палаты Петербурга.

Петр Столыпин — государственный деятель Российской Империи. В отечественной истории известен в первую очередь как автор аграрной реформы, основным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности.

Темы: Россия, Санкт-Петербург, История Российской империи, История ХХ века, Партия «Единая Россия»
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Комментарии читателей
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09.12.2017, 05:14
Гость: Богарне

И срочно убирать и памятники и упоминания о Л.Н.Толстом, т.к. он был ярым противником столыпинских реформ!!!
09.12.2017, 02:54
Гость: Кинолюбитель

Давно пора. Но можно рядом или в том же городе установить и памятник Косыгину тоже.
09.12.2017, 01:49
Гость: Хмы

Да и Гапошу святого батюшку пусть не забудут помянуть.
Тоже пострадал от террористов.
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