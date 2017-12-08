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Суд вернул дело бывшего главы «Роснано» в прокуратуру

15:25 8.12.2017
Изображение с сайта dgp.mos.ru
Изображение с сайта dgp.mos.ru
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Черемушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего главы «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как сообщил адвокат Меламеда Руслан Кожура, суд принял решение о возвращении дела «в связи с противоречиями».

Мера пресечения Меламеду, добавил адвокат, пока не изменена, он остался под домашним арестом.

Адвокат «Роснано» Александр Аснис, в свою очередь, назвал решение суда о возвращении дела в прокуратуру обоснованным. Еще в начале процесса, напомнил он, как сторона защиты, так и представитель «Роснано» просили суд вернуть материалы дела в прокуратуру в связи с наличием «грубых нарушений и противоречий, препятствующих рассмотрению по существу».

Бывший глава «Роснанотеха» (переименован в «Роснано») Леонид Меламед и экс-финансовый директор компании Сергей Понуров обвиняются в хищении 220 миллионов рублей у госкорпорации. Поводом для уголовного дела послужил контракт, который корпорация заключила с компанией Меламеда «Алемар».

В июле 2015 года Меламед был отправлен под домашний арест, а Понуров помещен в СИЗО. 11 мая 2017 года Генпрокуратура вернула в СК обвинительное заключение по делу «Роснано». Меламед и Понуров были освобождены из-под ареста. Однако позже в тот же день Генпрокуратура решила обвинительное заключение утвердить. Меламед и Понуров были отправлены под домашний арест.

Суд по делу бывших руководителей «Роснано» начался 30 мая. На суде, в числе прочих, в качестве свидетеля со стороны обвинения выступал действующий глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Он в очередной раз заявил, что «Роснано» не понесла ущерба от действий подсудимых.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Расследования в России, Роснано
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Комментарии читателей
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08.12.2017, 16:39
Гость: Кот Мурр

Чубайс конечно ни чего не знал!
Как Сердюков о проделках своего гарема!
08.12.2017, 16:05
Гость: славянин

Сколько можно уже тянуть дела с Меламедами. Пока во власти и бизнесе это конспирологическая секта космополитов и крипто-троцкистов все будет сожрано, выжрано и вывезено этой узкой этно-мононациональной группировкой олигархов-космополитов на Запад или в офшоры. Ситуация здесь напоминает уголовные дела его соплеменников по культуре Серебрянникова и его дружков по цеху, которые также под домашним арестом.
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