Суд вернул дело бывшего главы «Роснано» в прокуратуру

Черемушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего главы «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как сообщил адвокат Меламеда Руслан Кожура, суд принял решение о возвращении дела «в связи с противоречиями».

Мера пресечения Меламеду, добавил адвокат, пока не изменена, он остался под домашним арестом.

Адвокат «Роснано» Александр Аснис, в свою очередь, назвал решение суда о возвращении дела в прокуратуру обоснованным. Еще в начале процесса, напомнил он, как сторона защиты, так и представитель «Роснано» просили суд вернуть материалы дела в прокуратуру в связи с наличием «грубых нарушений и противоречий, препятствующих рассмотрению по существу».

Бывший глава «Роснанотеха» (переименован в «Роснано») Леонид Меламед и экс-финансовый директор компании Сергей Понуров обвиняются в хищении 220 миллионов рублей у госкорпорации. Поводом для уголовного дела послужил контракт, который корпорация заключила с компанией Меламеда «Алемар».

В июле 2015 года Меламед был отправлен под домашний арест, а Понуров помещен в СИЗО. 11 мая 2017 года Генпрокуратура вернула в СК обвинительное заключение по делу «Роснано». Меламед и Понуров были освобождены из-под ареста. Однако позже в тот же день Генпрокуратура решила обвинительное заключение утвердить. Меламед и Понуров были отправлены под домашний арест.

Суд по делу бывших руководителей «Роснано» начался 30 мая. На суде, в числе прочих, в качестве свидетеля со стороны обвинения выступал действующий глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Он в очередной раз заявил, что «Роснано» не понесла ущерба от действий подсудимых.