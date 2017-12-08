Роспотребнадзор начал предпраздничную проверку алкоголя

В преддверии Нового года Роспотребнадзор проводит проверку алкоголя на качество и безопасность.

«Мы уже проводим внеплановые проверки алкоголя – коньяка и шампанского к Новому году», - цитирует ТАСС главу ведомства Анну Попову.

По ее словам, только спиртными напитками Роспотренадзор не ограничивается. Проверяются товары легкой промышленности, особенно те, что предназначены для детей, игрушки. Кроме того, проводятся проверки учреждений на готовность к праздничным мероприятия.

В прошлом году алкоголь перед новогодними праздниками проверяло Роскачество. Тогда было установлено, что примерно треть полусладких игристых вин в российских магазинах не соответствуют ни отечественным, ни международным стандартам.

