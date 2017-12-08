Бастрыкин назвал самые коррумпированные профессии

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин назвал профессии, в которых чаще всего выявляются коррупционеры. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

На первом месте идут сотрудники правоохранительных органов, далее муниципальные чиновники, врачи, учителя и военные. Так, по его словам, в числе обвиняемых 845 сотрудников органов внутренних дел, 571 должностное лицо государственных, муниципальных учреждений и предприятий, 529 должностных лиц органов местного самоуправления, 490 военнослужащих, 277 работников образования и науки, 221 работник здравоохранения.

Ущерб от коррупционных преступлений в 2017 году, по его словам, составил 10,3 млрд рублей. За год СКР получил почти 23 тысячи сообщений о коррупции, что на 20% меньше прошлогоднего показателя. Уголовных дел в 2017 году было возбуждено 14,5 тысячи, что на 25% меньше, чем в 2016 году.

"Всего же перед судом предстали более семи тысяч фигурантов уголовных дел", – уточнил глава СКР.

Чаще всего коррупционеров обвиняют во взяточничестве.

"Суммарно по статьям о получении взятки, даче взятки и мелком взяточничестве в суд направлены 3 367 уголовных дел. По статье "мошенничество" – 1 178, "присвоение или растрата" – 599", – добавил Бастрыкин.