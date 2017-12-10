Почему волна секс-скандалов не докатилась до России

Видимо, не только потому, что насильников у нас одобряют

На Западе продолжают публично бичевать известных людей — бизнесменов, продюсеров, актеров, уличенных в сексуальных домогательствах. Среди них — миллиардеры и звезды первой величины вроде Сильвестра Сталлоне. И порой отмыться от откровенно неправдивой грязи бывает непросто.

Обложка журнала TIME с «Человеком года». Фото с сайта svpressa.ru

От Сталина… до сборщицы клубники

Женщины, которые открыто рассказали о сексуальных домогательствах, признаны «Людьми года». По крайней мере, по версии влиятельного американского журнала Time, который выходит уже девять десятилетий. За это время на его обложке были самые известные люди в мировой истории: от Махатмы Ганди и Шарля де Голля до Иосифа Сталина (дважды).

Президенты, премьер-министры, короли, римские папы… И вот на фоне таких титанов мировой политики, портреты которых украшали обложку Time, появляется группа женщин. Причем имена большинства из них ровным счетом ничего не скажут рядовому читателю.

Например, Исабель Паскуаль — сборщица клубники родом из Мексики, которая участвовала в женской демонстрации против сексуальных домогательств в Лос-Анджелесе. Якобы на этой демонстрации она и познакомилась с журналистами, которым рассказала свою историю: у себя на родине она стала жертвой нападения мужчины…

Кстати, Исабель Паскуаль — это не настоящее имя мексиканки, а псевдоним, который она выбрала, поскольку якобы до сих пор боится своего насильника. Но это не помешало ей сфотографироваться на обложку журнала, который читают по всей планете. Надеется, наверное, что до мексиканской глубинки-то он не дойдет.

Еще одна героиня Time — горничная Хуана Мелара, которая несколько десятилетий работает в шикарном отеле в Калифорнии. Она стала известна после того, как поддержала городской закон, который расширяет права работниц отелей.

Скажем, чтобы у каждой из них была с собой «тревожная кнопка», на которую можно нажать в случае сексуальных домогательств со стороны постояльцев. Сама Мелара рассказала в интервью журналу Time, что общественным активистом никогда бы не стала, если не одна неприятная ситуация. Однажды она убиралась в номере, как вдруг из ванны вышел мужчина без трусов… Горничная, испугавшись, истошно закричала — и только этим спугнула насильника.

В списке женщин, истории которых рассказывает Time, — представительницы самых разных профессий: журналистка, инженер, галерист, медсестра… Кто-то согласился сфотографироваться только со спины, и рассказывают свою историю анонимно.

Поп-звезда в прозрачном пеньюаре

В список «Людей года» американский журнал включил и Тарану Бёрк — женщину, которая еще в 2006 году запустила в соцсетях флешмоб с хештегом #MeToo («И меня тоже…»). Он был призван объединить рассказы женщин, которые подверглись сексуальному насилию дома или на работе.

Про эту акцию, впрочем, быстро забыли. Но вторую жизнь подзабытый хештег приобрел нынешним летом на фоне грандиозного скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого в домогательствах обвинили десятки женщин. Среди них — как звезды первой величины (даже Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу), так и малоизвестные сериальные актрисы, которым якобы всемогущий Вайнштейн в обмен на секс обещал все: роли, карьеру, гонорары…

Итогом всех скандалом стало то, что легендарный продюсер был уволен из основанной им же самим компании. В Голливуде он фактически оказался изгоем, с ним отказались работать все, а сам он заявил, что намерен пройти курс лечения от «сексоголизма».

Вместе с ним в клинике, похоже, будет лечиться еще одна голливудская легенда — актер Кевин Спейси, суперзвезда сериала «Карточный домик». Причем его история куда пикантнее, нежели у Вайнштейна: неожиданно выяснилось, что Спейси — гей, да еще и всю жизнь приставал к молодым людям (включая даже работников съемочной группы «Карточного домика», в финальном сезоне которого актера решили не показывать).

Следом подобные «признания» посыпались как из рога изобилия. Что ни день — так жертвой очередных «разоблачений» становился кто-то из голливудских старожилов: Дастин Хоффман, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Стивен Сигал…

Причем сценарий «разоблачений» был болезненно одинаков. Скажем, Хоффману какая-то дама припомнила приставания, которые якобы имели место в 1980 году, а Сталлоне женщина «обвинила» в изнасиловании в номере отеля в Лас-Вегасе в 1986 году.

Причем в числе жертв домогательств оказывались не только женщины, но и мужчины. Один из таких «героев» — это охранник американской поп-дивы Мэрайи Кери, который работал у нее целых два года. И все это время (как теперь якобы выясняется) она домогалась своего телохранителя: например, отпускала непристойные шуточки или ходила перед ним в прозрачных платьях или без белья. Бедняга тогда сдержался — а вот сейчас уже нет. Все и выложил прессе!

Какова истинная цель «уличительниц»?!

Волна «сексуальных разоблачений» продолжает катиться по западным СМИ, и конца этой кампании не видать. А вот в России на нее реагируют вяло. Не появилось почему-то наших доморощенных «разоблачителей», которые бы в интервью желтой прессе припоминали, как к ним когда-то приставали режиссеры, продюсеры, операторы.

Зато некоторые из российских звезд, напротив, вступились за своих голливудских коллег, обвиненных во всех тяжких.

«Сексуальные домогательства — ну это же прекрасно, честное слово. А если ты имеешь роль, то какая разница, как ты ее получила… Женщина, понимаете, всегда виновата в сексуальных домогательствах мужчины. Если ты настоящая женщина и если такое произошло, то ты никогда не будешь об этом рассказывать никому. Потому что это роняет, как мне кажется, и тебя в глазах общественности, и его», — заявила в интервью литовскому изданию «Медуза» Любовь Толкалина.

Потом, правда, долго пыталась оправдаться, будто ее не так поняли. Но тщетно.

Почему же в России общество оказалось инертно, не подхватив западный тренд на разоблачения домогательств? Этот вопрос «Свободная пресса» задала директору «Медицинского центра им. Д.Р. Лунца», ведущему специалисту по вопросам психологии и психофизиологии человека, судебному эксперту Константину Небытову.

— Давайте посмотрим на саму ситуацию с точки зрения поведенческой психологии. Несколько женщин в течение длительного времени исполняли «просьбы» своего начальства, которые по законодательству США или, скажем, Великобритании квалифицируются как сексуальное домогательство. Потом они неожиданно собрались в Интернете в закрытой группе одной из соцсетей, собрали там всю эту информацию, а потом эта информация неожиданно попала к журналистам.

Вот лично у меня как у психолога возникает несколько вопросов. Во-первых, а зачем женщины все ЭТО делали, а не отказались сразу. Во-вторых, почему делали неоднократно?

Почему они не заявили об этом сразу (не обратились в полицию, например)? Ну и, наконец, зачем собрались в соцсетях и принялись обсуждать именно эту тему — домогательств (пусть и в закрытой группе)?

— Думаю, такие вопросы возникали у многих, кто следил за скандалами вокруг Вайнштейна. Ну а сами вы как бы ответили на собственные вопросы?

— «Признания» женщин… Хотя нет, это не признания — признаться может тот, кто что-то совершил сам. Точнее их назвать сообщениями о совершенных действиях. Так вот, эти сообщения появились уже post factum. Иногда спустя много лет.

И это позволяет предположить изначальный сценарий развития событий — итогом которых должны были последовать отставки конкретного лица. И такие отставки были, как мы знаем. Вайнштейна уволили. Еще нескольких топ-менеджеров, например, директора компании Uber даже.

Безусловно, все эти женщины должны были получить некую моральную компенсацию за, скажем так, реализацию своего «сценария». Эта компенсация — это и есть их героизация журналом Times.

-Так ведь и про российский шоу-бизнес чего только не говорят! О том, что роли получают только «через постель». Только где же тогда разоблачения конкретных людей, которые молоденьких актрис в постель затаскивали?!

— Нашу страну подобного рода тренды в поведении не касаются лишь по той простой причине, что мы понимаем смысл слова «домогательства» буквально, а не абстрактно, как в западных обществах. Да и в нашем обществе принято не смешивать личное и публичное. Примерно об этом же говорила в своем интервью и Толкалина.

Вы знаете, меня во всей этой истории настораживает такой факт. То, что происходило вокруг Вайнштейна или Спейси — все это влечет за собой трансформацию общественной модели поведения по принципу «так делать можно».

— Ну как же «можно»?! Их же все осудили, они даже поехали лечиться.

— А вот в том-то и дело! Вспомните Кевина Спейси. Человек фактически сознался в совершении преступлении — педофилии, но вместо расследования по данному делу общество всего лишь осудило его, и он отправился лечиться.

Да, педофилия является психическим расстройством. Но еще это и уголовно наказуемое деяние. Однако такая оценка почему-то не фигурирует ни в сообщениях СМИ, ни в общественном мнении, США.

И это как раз, на мой взгляд, и может служить признаком «сдвига» нормы поведения в обществе в сторону расширения — то есть с принятием патологических форм поведения.