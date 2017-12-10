В ФАС начали поступать жалобы на подорожание продуктов перед Новым годом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в преддверии Нового года получает обращения о завышении цен на продукты питания в России. Но поводов для проведения соответствующих проверок нет.

"В центральный аппарат ФАС поступают подобные обращения. Однако цены на продовольственные товары во многом определяются соотношением спроса и предложения, зависят от конъюнктуры рынков и решений, самостоятельно принимаемых участниками рынков", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"В настоящий момент поводы для проведения проверок отсутствуют", — добавил собеседник агентства.