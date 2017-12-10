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В ФАС начали поступать жалобы на подорожание продуктов перед Новым годом

13:21 10.12.2017
Продукты питания © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в преддверии Нового года получает обращения о завышении цен на продукты питания в России. Но поводов для проведения соответствующих проверок нет. 

"В центральный аппарат ФАС поступают подобные обращения. Однако цены на продовольственные товары во многом определяются соотношением спроса и предложения, зависят от конъюнктуры рынков и решений, самостоятельно принимаемых участниками рынков", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"В настоящий момент поводы для проведения проверок отсутствуют", — добавил собеседник агентства.

Темы: Россия, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
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10.12.2017, 23:37
Гость: почему это не могут?

У меня каждый день молоко парное,творог свежий,сыры козьи различной степени зрелости.К самому празднику барашка зарежем.Яблоки из своего сада тоже еще хранятся.В морозильнике много замороженных ягод.А еще на речку сходим,будет свежая рыбка.Устриц и мидий нету,это правда,но мне они не понравились когда пробовал.
10.12.2017, 21:41
Гость: Народу нужно

понять главное: с этими "управителями" ничего и никогда дешеветь не будет.
Они - не товарищ Сталин , при котором цены снижались.
Это живоглоты, которые, кроме собственного кармана больше ничего не видят.
На предстоящих выборах голосуйте только за них, чтобы стать еще беднее!
10.12.2017, 21:29
Гость: Евгений В

Кончайте свои ханжеские лицемерные слезы: в РФ при такой внешней и внутренней политике цены росли раньше и всегда будут расти впредь.
Продолжайте поливать грязью Сталина и дальше, за то что при нем "дело было и цены снижались". Предполагаю, какой вой поднимется на форуме фарисеями власти РФ.
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