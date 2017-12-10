США и Россия приблизились к краху Договора о РСМД

В МИДе посмеялись над попытками США запугать Россию санкциями за якобы нарушение Договора о ракетах меньшей и средней дальности

Дипломаты заметили, что США сами используют запрещенные установки в Румынии. Одобренные Дональдом Трампом очередные санкции направлены против российских ракетных компаний. Насколько существенными они будут и почему США продолжают искать новые поводы для сдерживания России?

Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачёв и президент США Р.Рейган подписывают Договор в Белом доме, 1987 год. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал смехотворными попытки США запугать Россию введением санкций за якобы имеющие место нарушения Договора о ракетах меньшей и средней дальности (РСМД)

«В Вашингтоне не нашли лучшего момента, чем отмечавшееся 8 декабря 30-летие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, чтобы выступить с угрозами в адрес своего партнера по соглашению, которое стало одним из краеугольных камней процесса ограничения и сокращения ядерных вооружений», - посетовал он.

Дипломат, который среди целого ряда тем курирует и отношения с США, указал на закономерность: как и в случае утверждений про «российское вмешательство в американские выборы» «никаких реальных доказательств не приводится». «Единственное, что недавно нам назвали – индекс одной из отечественных ракетных разработок, чья дальность действия заведомо меньше указанного диапазона. Кстати, в США это могли прекрасно видеть со своих спутников при ее полигонном испытании», - напомнил Рябков.

В то же время США, подчеркнул дипломат, сами нарушают Договор. «На американской базе противоракетной обороны «Девеселу» в Румынии на всеобщем обозрении стоят пусковые установки, по своим параметрам способные запускать не только ракеты-перехватчики, но и ударные «Томагавки». В 2018 году такие же Пентагон планирует разместить в Польше, хотя их установка на суше противоречит ДРСМД», - пояснил Рябков.

О том, что президент США Дональд Трамп одобрил введение антироссийских санкций за приписываемое Москве нарушение Договора о РСМД, изданию Politico сообщили источники в Белом доме. Они будут направлены в отношении российских компаний, разрабатывающих ракетные технологии. С помощью этих мер американцы хотят «изменить экономические планы» российского руководства. Само решение о санкциях принял президентский Совет национальной безопасности.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году тогдашними главами государств Михаилом Горбачевом и Рональдом Рейганом. Стороны обязались полностью уничтожить свои арсеналы ракет средней (1–5,5 тыс. километров) и меньшей (500–1 тыс. километров) дальности. С советской стороны ликвидации подлежали ракеты РСД-10, Р-12, Р-14, ОТР-22, ОТР-23 (под этим обозначением скрывался оперативно-тактический ракетный комплекс 9К714 «Ока»), с американской – «Першинг-1А», «Першинг-2» и BGM-109G (крылатая ракета «Томагавк» наземного базирования). К 1991 году ракеты были ликвидированы, до 2001 года шли взаимные инспекции.

Вопрос соблюдения странами условий договора о РСМД возник после решения США увеличить свою военную группировку в Восточной Европе. По мнению России, ситуация с осуществленным в Румынии и предстоящим развертыванием в Польше в 2018 году универсальных комплексов Aegis Ashore, приспособленных для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности, представляет серьезное нарушение Договора. Кроме того, не в его пользу начатые в США разработки крылатой ракеты наземного базирования, хотя Договор не запрещает исследований в производстве и испытаний запрещенных систем.

Летом 2014 года США открыто обвинили Россию в нарушении соглашения. Тогда через прессу сообщалось об испытании российской крылатой ракеты 9М729 (возможный сухопутный вариант ракеты 3М14 ракетного комплекса «Калибр-НК» или наземный вариант КРБД Х-101) дальностью полета менее 5500 км, что было истолковано как принадлежность изделия к классу ракет средней дальности.

Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал страны НАТО заставить Россию соблюдать Договор, даже если для этого придется применить санкции.

В МИДе России неоднократно подчеркивали, что Вашингтон безосновательно обвиняет Москву в нарушении Договора в качестве предлога для принятия возможных ответных мер. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что «каких-либо нарушений с нашей стороны не было». И у Москвы «имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых «вольностей» с выполнением договора самими американцами».

В пятницу глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что в случае выхода США из Договора Россия «в кратчайшие сроки» подготовит для своих войск «более мощное оружие». «Сейчас, в кризисной международной обстановке, он (Договор) является гарантом хотя бы частичного сдерживания целого ряда угроз от потенциального противника. Не всех, но хотя бы некоторых», – подчеркнул Бондарев.

Ветеран военной службы, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает возможное введение санкций элементом геоэкономической войны США против России, навязыванием Вашингтоном своей воли. По его оценке, санкции скажутся на компаниях, хотя они смогут продолжить работу. Но нужно уметь отвечать. Он подчеркнул, что Владимир Путин, объявив о планах участвовать в предстоящих президентских выборах, идет с программой по укреплению оборонно-промышленного комплекса и независимости в этих вопросах от США.

«Цель геоэкономической войны – ослабить прежде всего военно-экономическую мощь России», - сказал Перенджиев, добавив, что Россию и ранее обвиняли по разным поводам, искали зацепки для введения очередных санкций, это касалось ситуации вокруг Украины, Сирии, выборов в США и даже КНДР.

Он считает, что у США разработан график введения санкций против России, поэтому всякий раз подбирается новый повод оправдать свои действия. По его словам, сначала раскручивается кампания по идеологическому обоснованию введения санкций, а потом происходит их реализация. Эксперт напомнил, что в принятом военном бюджете США на 2018 год были увеличены расходы на производство ракет средней и меньшей дальности. Все эти действия указывают на то, что США как будто сами создают повод для того, чтобы выйти из Договора.

«США уже заявили, что готовы производить эти ракеты. Значит, они готовы идти на выход из РСМД, как они вышли из договора по ПРО от 72 года. Тогда они просто вышли без всяких обоснований», - констатирует он.

Перенджиев считает, что введение Западом очередных санкций заставляет Россию еще больше работать над усилением своего могущества, чтобы самим вводить болезненные санкции против США и диктовать им свои условия. Ярким примером такой политики служит Пекин, который «при желании может обрушить экономику США», поэтому американцы опасаются вводить санкции против Китая.

«На этой геополитической войне мы находимся сейчас в обороне, нам надо держать удар и мы его сдерживаем. Но наша задача в том, чтобы самим вести геополитическую войну и перейти от обороны к наступлению. Это не только санкции, но и торговая и инвестиционная политика», - считает эксперт, добавляя, что уже сейчас России нужно всерьез задуматься о подготовке специалистов по ведению геополитических войн.