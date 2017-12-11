Дело Барышского комбината: минус пайки, плюс подарки

«Военторг» намерен закупить новогодние подарки на сумму около 4,5 млн рублей у предприятия, владелец которого арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при поставке пайков для Росгвардии



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История с Барышским мясокомбинатом приобретает новый интересный поворот. Владелец и совладелец данного предприятия стали фигурантами громкого уголовного дела: в октябре текущего года они были арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (98 и 122 млн рублей) при поставках пайков для Минобороны и Росгвардии.

Основанием для возбуждения дела послужили проверки Главной военной прокуратуры, в ходе которых часть поставленных в силовые структуры пайков была признана непригодными для еды. Реализация некачественных ИРП осуществлялась в сговоре с фирмой-поставщиком «Оборонпродкомплект» (позднее переименовавшийся в ООО «ОПК») и ООО «Центр сертификации и экологического мониторинга агрохимической службы «Московский».

Руководство предприятия своей вины не признало и выдвинуло свою версию происходящего. В обращениях к чиновникам Минобороны гендиректор комбината сообщал, что против «БМК» идет масштабная кампания конкурентов, пытающихся выдавить его с рынка.

Причем в качестве организатора кампании был назван работник департамента госзакупок Росгвардии Александр Елин. Некоторые эксперты предположили, что коррупционная составляющая куда глубже, и нить доходит до замдиректора Росгвардии Сергея Милейко, который на данный момент курирует все закупки ведомства.

Менее чем через месяц после ареста мошенников на портале госзакупок появилась информация о том, что «Военторг» намерен закупить у оскандалившегося комбината 7,5 тыс. комплектов новогодних подарков на сумму около 4,5 млн. рублей.

Стоимость одного набора, в состав которого будут включены открытка, конфеты, пряники, орехи, фруктовый батончик, сгущенное молоко, варенье и сувенир «АрМИ», составит 600 рублей. Примечательно, что основная деятельность предприятия – производство продуктов из мяса и птицы, то есть для формирования подарочных наборов заводу придется закупить у других производителей и укомплектовать в подарочную упаковку.

Остается лишь гадать, является ли Барышский комбинат участником коррупционного сговора в госструктурах или жертвой конкурентов. Очевидно лишь одно – без протекции со стороны военных чиновников такие события вряд ли имели бы место.