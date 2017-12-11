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С 11 декабря получить услуги военкомата можно во всех центрах госуслуг

17:52 11.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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С 11 декабря получить услуги военкомата — переоформить военный билет, внести изменения в документы, встать на воинский учет и сняться с него при переезде на новое место жительства — можно во всех центрах госуслуг Москвы. Это также касается подачи декларации по налогу на доходы физического лица и оформления идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).

Сделать все это можно по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к месту жительства в Москве. При этом оформить ИНН в любом центре госуслуг может каждый гражданин России, сообщается на сайте mos.ru.

Предоставлять эти услуги в «Моих документах» начали в феврале и июле 2017 года. Теперь они доступны во всех столичных центрах госуслуг.

«Мои документы» работают по удобному графику: с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Во время одного визита можно оформить сразу несколько документов. Кроме того, здесь можно распечатать заявление с флешки, сделать копию документа, сфотографироваться и оплатить госпошлину.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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11.12.2017, 20:34
Гость: Праально!

Теперь в армию записаться можно будет на любом углу.
Браво, Вова!
11.12.2017, 20:04
Гость: М

Vip-услуги по спецдоствке к месту несения воинской службы.
11.12.2017, 19:47
Гость: услуга-забреют через скайп. ))

Можно не ждать теперь повестки,а наконец то самому подавать заявку на интернетсайтах.
И наверно расценки на услуги военкомата ,через интернетзаказ будут со скидкой и бонусными купонами на сверхсрочную?
))))
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