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Родителям двойняшек выплатят только одно пособие на первого ребенка

14:48 11.12.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Министр труда Максим Топилин рассказал, что при рождении двойни или тройни новое пособие на первенцев будет выплачиваться только первому ребенку. Об этом он заявил в ходе обсуждения законопроекта в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«По двойне и по тройне — как мы понимаем, что дети одновременно не рождаются, даже если это двойня, то кто-то появляется первым, кто-то вторым, и первый получает на первого ребенка, второй — на второго», — сказал министр.

Он пояснил, что новая инициатива президента Владимира Путина предполагает ежемесячные выплаты в течение полутора лет только на рождение первого ребенка.

Выплаты на второго ребенка будут выделяться также в течение полутора лет, но уже из суммы материнского капитала. Размер выплат будет равен величине прожиточного минимума для детей в регионе.

При этом получить обе выплаты смогут только те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума трудоспособного населения в регионе.

28 ноября Владимир Путин объявил о начале выплат с 2018 года пособия первенцам для стимулирования рождаемости. Помимо этого президент предложил продлить программу материнского капитала и предоставить семьям с детьми льготы по ипотеке.

Темы: Проблемы материнства и детства в России, Дети, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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11.12.2017, 21:28
Гость: может мы зря на Топилина напустились

Если второй близнеw считается вторым ребенком, то на него будет положен материнский капитал?
11.12.2017, 20:13
Гость: D.D.

В смысле - не дб, а мочить в сортире?
Хм, по моему скромному - рационально, но не сочтут ли некоторые сие за экстремизм?
11.12.2017, 19:29
Гость: Серп и молот

Ой! Аферисты. Прозвонили, а денег нет. Все разворовали бездарности ,гапота. Что много рожает двойню ? А тройню наверно не больше десятка, двух на всю Россию в год. Зато чиновникам на 4% оклады повысят. За какие заслуги ?
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