Родителям двойняшек выплатят только одно пособие на первого ребенка
Министр труда Максим Топилин рассказал, что при рождении двойни или тройни новое пособие на первенцев будет выплачиваться только первому ребенку. Об этом он заявил в ходе обсуждения законопроекта в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
«По двойне и по тройне — как мы понимаем, что дети одновременно не рождаются, даже если это двойня, то кто-то появляется первым, кто-то вторым, и первый получает на первого ребенка, второй — на второго», — сказал министр.
Он пояснил, что новая инициатива президента Владимира Путина предполагает ежемесячные выплаты в течение полутора лет только на рождение первого ребенка.
Выплаты на второго ребенка будут выделяться также в течение полутора лет, но уже из суммы материнского капитала. Размер выплат будет равен величине прожиточного минимума для детей в регионе.
При этом получить обе выплаты смогут только те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума трудоспособного населения в регионе.
28 ноября Владимир Путин объявил о начале выплат с 2018 года пособия первенцам для стимулирования рождаемости. Помимо этого президент предложил продлить программу материнского капитала и предоставить семьям с детьми льготы по ипотеке.