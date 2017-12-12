Депутаты разрешат свободно использовать герб России

Сейчас герб можно использовать только в особых, оговоренных в законе, случаях. Госдума планирует рассмотреть и одобрить инициативу, снимающую такие жесткие ограничения. Впрочем, не все.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендует принять в третьем чтении законопроект о государственном гербе России.

Если закон подпишет президент, то россияне получат право использовать герб более свободно. Сейчас в законодательстве приведен перечень случаев допустимого и обязательного его использования. За иное законом предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, сообщает "Право.ру".

"Фактически у граждан и организаций отсутствует легальная возможность использовать неофициально Государственный герб", - заявил глава комитета Павел Крашенинников.

"Мы часто видим, как Государственный герб или его изображение используется в повседневной жизни. Например, на сувенирной продукции и подарочных изделиях (на блокнотах, календарях, ручках, обложках для документов, на одежде, посуде), при проведении массовых публичных мероприятий и т.д. Все эти случаи, по сути, нарушают действующее законодательство", - отметил депутат Павел Крашенинников.

Дума уже сняла ограничения на неофициальное использование флага России. Разрешила демонстрировать его на массовых мероприятиях, вывешивать на жилых домах, зданиях, личных автомобилях. Такие же нормы распространят и на герб.

Будет разрешено с уважением использовать его любыми способами, которые не являются надругательством.

Если закон примут, люди и организации смогут использовать герб также и в повседневной жизни. По мнению авторов законопроекта, Павла Крашенинникова и спикера Думы Вячеслава Володина "таким образом граждане смогут выразить свои патриотические чувства, подчеркнуть гражданскую принадлежность".

Однако герб по-прежнему будет запрещено использовать на официальных бланках и печатях, на наградах и удостоверениях. Это останется прерогативой органов власти.

Принятие законопроекта будет способствовать популяризации государственной символики, воспитанию гражданственности и патриотизма, предоставит гражданам возможность проявлять таким образом свои патриотические чувства", - подчеркнул Павел Крашенинников.

На рассмотрение Думы законопроект поступил в начале ноября.