Начальник налоговой инспекции погорел на неуплате налогов

В Сочи руководителя межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) поймали на неуплате налогов в крупном размере.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края «Интерфаксу» рассказали, что чиновник сдавал жилье в аренду отдыхающим. Получая от этого дополнительный доход, он при этом уклонялся от уплаты налогов. В ведомстве добавили, что общая площадь сдаваемых начальником инспекции помещений составляла 700 квадратных метров.

«В настоящее время чиновник уже уволен. Принимаются меры по возмещению в бюджет налоговой задолженности», - цитирует агентство представителя прокуратуры.

В общей сложности в текущем году в регионе были уволены 65 государственных и муниципальных служащих. Они утаили доходы на общую сумму около 300 миллионов рублей.

