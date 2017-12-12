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Начальник налоговой инспекции погорел на неуплате налогов

21:45 12.12.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В Сочи руководителя межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) поймали на неуплате налогов в крупном размере.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края «Интерфаксу» рассказали, что чиновник сдавал жилье в аренду отдыхающим. Получая от этого дополнительный доход, он при этом уклонялся от уплаты налогов. В ведомстве добавили, что общая площадь сдаваемых начальником инспекции помещений составляла 700 квадратных метров.

«В настоящее время чиновник уже уволен. Принимаются меры по возмещению в бюджет налоговой задолженности», - цитирует агентство представителя прокуратуры.

В общей сложности в текущем году в регионе были уволены 65 государственных и муниципальных служащих. Они утаили доходы на общую сумму около 300 миллионов рублей.
  

Темы: Россия, Сочи, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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13.12.2017, 08:38
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Слуг государевых за провинности по службе малейшие надо пускать по миру, вместе с домочадцами, дабы другим смертным в грех великий вступать желания не было. Повторно замеченным головы отсекать.
13.12.2017, 03:46
Гость: на самом деле

он не виноват, он просто соседа заставил план по налогам выполнять (между прочим со связями, а тот стуканул на него. Площадь не его вовсе - всегда так есть, что я не я и лошадь не моя.
13.12.2017, 00:29
Гость: охотник за бакланами

Тогда не понятно почему в парламентарии РФ,требуют отпустить Керимова,ведь Керимов как резидент ЕС,обязан исполнять налоговое законодательство ЕС ,по законам РФ .
Возможно и этот Сочинский налоговый инспектор,просто не успел перевестись в резиденты ЕС,вот и вся проблема.
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