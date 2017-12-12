ФСБ отчиталась о предотвращении терактов на Новый год

ФСБ пресекла деятельность группы террористов, планировавшей теракты на Новый год и в период перед выборами президента России. Об этом заявил глава Национального террористического комитета и ФСБ России Александр Бортников, передает "Интерфакс".

По словам Бортникова, группа террористов задержана в Московском регионе в понедельник, 11 декабря. Задержанные — выходцы из стран Центральной Азии, утверждает Бортников.

Теракты планировалось осуществлять в том числе с участием смертников. Во время задержания найдены оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства,

В целом за 2017 год спецслужбы задержали более одной тысячи боевиков и запретили въезд в Россию 17 тысяч иностранцам, подозреваемым в террористической деятельности, заявил Бортников.

