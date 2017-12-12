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ФСБ отчиталась о предотвращении терактов на Новый год

12:03 12.12.2017
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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ФСБ пресекла деятельность группы террористов, планировавшей теракты на Новый год и в период перед выборами президента России. Об этом заявил глава Национального террористического комитета и ФСБ России Александр Бортников, передает "Интерфакс".

По словам Бортникова, группа террористов задержана в Московском регионе в понедельник, 11 декабря. Задержанные — выходцы из стран Центральной Азии, утверждает Бортников.

Теракты планировалось осуществлять в том числе с участием смертников. Во время задержания найдены оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства,

В целом за 2017 год спецслужбы задержали более одной тысячи боевиков и запретили въезд в Россию 17 тысяч иностранцам, подозреваемым в террористической деятельности, заявил Бортников.
 

Темы: Россия, Антитеррористические операции в России, Борьба с терроризмом в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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12.12.2017, 14:32
Гость: ник

А почему моих сталкеров не прихлопнула.
12.12.2017, 12:45
Гость: кадет

Как видим, спецслужбы способны при желании выполнять свои задачи без дополнительных "подпорок".
Тогда против кого направлен одиозный "закон Яровой", с лёгкостью подписанный гарантом?! Не против ли своего народа, который не будет бесконечно терпеть "кульбиты" зажравшейся олигархической власти?
12.12.2017, 12:28
Гость: Алекс

Да, работы у ФСБ завал, особенно будет сейчас. Успехов им.
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