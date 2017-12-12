Чайка назвал недопустимым арест людей со статусом уровня Керимова

Сенатор Керимов как избранное должностное лицо в России представляет «интересы большой группы людей», заявил генпрокурор Юрий Чайка.

Необходимы международные механизмы, которые не позволят иностранным государствам арестовывать российских граждан «с особым статусом», считает генпрокурор.

Такое заявление он сделал после визита в штаб-квартиру Интерпола в Лионе в связи с обвинениями, которые французский Минюст выдвинул в отношении российского сенатора Сулеймана Керимова.

«Формируется не совсем правильная практика, когда люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы, даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении», — отметил генпрокурор.

По его словам, это «неправильно». «Должны быть какие-то механизмы, сдерживающие факторы, поскольку он представляет интересы большой группы населения, он сенатор, избранный человек», — добавил Чайка.

Он также указал, что есть международный механизм, который позволяет затребовать материалы уголовного дела, если «гражданин России совершает преступление на территории другой страны». Это возможно для того, чтобы «привлечь этого человека, если он совершил преступление, уже в своей стране, в соответствии с нашим законодательством», пишет РБК.

Сенатор от Дагестана был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября. 23 ноября ему было предъявлено обвинение в отмывании денег и налоговом мошенничестве.