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Совбез РФ предложил наказывать за неподчинение народным дружинникам

10:14 12.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В совете безопасности РФ предлагают установить ответственность за неподчинение требованиям народных дружинников и внештатных сотрудников полиции, пишет «Российская газета».

По словам представителя аппарата Совбеза Евгения Аношина, сейчас ведется работа по внесению соответствующих изменений в законодательство, в том числе тех, которые установят ответственность граждан за неповиновение требованиям народных дружинников. Также рассматривается возможность наказывать за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка.

В Совбезе также обратили внимание на необходимость повышения материально-технического обеспечения деятельности дружинников и их социальной защищенности.

По данным МВД России, в 2017 году к охране правопорядка привлечению более 1,5 миллионов граждан, что на 61% больше, чем в прошлом году. Из них более 1,4 миллиона — народные дружинники, 41 тысяча — представители общественных организаций правоохранительной направленности, 33 тысячи — внештатных сотрудников, 77 тысяч — члены казачьих обществ. Только за первые 6 месяцев с их участием было задержано 5,5 тысячи граждан, совершивших преступления.

Отмечается, что закон строго запрещает использовать дружинников в операциях, заведомо опасных для здоровья и жизни, таких как пресечения уличных беспорядков. При этом дружинникам предусмотрено денежное вознаграждение за службу, различные компенсации за травмы, ранения и даже гибель. 

Темы: Совет безопасности Российской Федерации, Правоохранительные органы в России, МВД России
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Комментарии читателей
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12.12.2017, 14:27
Гость: Carlos

А кто такие эти "народные дружинники"?
12.12.2017, 14:25
Гость: ybr

а если дружинник аморал ведь и среди правоохранителей встречаются???!!!!
12.12.2017, 13:49
Гость: ПК

"Не нужны умные - нужны верные"(с)
Верные "трону", а вернее - тому, кто свою ... туда вложил 17 лет назад и вынимать не собирается.
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