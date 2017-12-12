]]> ]]>
Главная В России Новости

В Москве арестован подозреваемый в работе на ЦРУ

14:37 12.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест россиянина Алексея Житнюка, подозреваемого в госизмене, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение об избрании меры пресечения Житнюку было принято 30 ноября. Подозреваемый арестован до 29 января.

Дело имеет гриф «совершенно секретно», его подробности официально не разглашаются.

По данным «Росбалта», Житнюк был задержан в результате спецоперации. За ним, рассказал источник агентства, установили наблюдение, в ходе которого «были задокументированы факты передачи сведений, содержащих гостайну, представителям одной из западных спецслужб».

«Конечным получателем этих сведений являлось Центральное разведывательное управление США», — заявил собеседник «Росбалта». По его данным, речь идет об информации, касающейся российского военно-морского флота.

ТАСС сообщил, что защита Житнюка подала жалобу на его арест. Дата рассмотрения ее пока не назначена.
 

Темы: Москва, Разведка и шпионаж в мире, Отношения России и США
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.12.2017, 20:55
Гость: Комментатор

скорее всего показательная порка. Думаю, что все проще решается, выявили-убрали и без комментариев. Надобно же нам, обычным граждана показать что мы есть и действуем. Да и все действия таких организаций как минимум за двумя нулями.
12.12.2017, 19:55
Гость: *

"Рыжий Толик разрабатывает стратегические технологии" - не надо трагедий! Какие у Рыжего могут быть "стратегические технологии"? Не до этого ему...
12.12.2017, 19:52
Гость: *

"чубайс и его команда" доступа к гостайнам не имеют! К госбаблу - да, а что гостайного в лампочке Чубайса найти-то можно?
Все комментарии (23)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.