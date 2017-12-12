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Причиной потери спутника «Метеор» назвали неверные параметры запуска

10:03 12.12.2017
Федеральное космическое агентство © KM.RU, Алексей Белкин
Федеральное космическое агентство © KM.RU, Алексей Белкин
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Причиной аварийного запуска спутников с космодрома Восточный стала ошибка в алгоритме разгонного блока «Фрегат», которую невозможно выявить существующими методиками. Об этом объявил глава Роскосмоса Игорь Комаров, пишет "Интерфакс".

«Специалисты пришли к выводу, что к нештатной ситуации привело непрогнозирующееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя», — заявил Комаров.

«Мы столкнулись с проблемой, которая была связана не с качеством, не с дисциплиной на производстве, а с особенностью составления программного обеспечения, которое впервые тестировалось около 20 лет назад», — сообщил глава Роскосмоса.

Комаров подчеркнул, что это был первый пуск ракеты-носителя «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» с нового космодрома. «Если бы этот пуск происходил в другое время года и были бы несколько другие поля падения, то у нас возможно аварии и не было бы», — заявил глава Роскосмоса.

В свою очередь первый заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Иванов заявил, что «алгоритм работы системы управления привел к некорректному определению ориентации разгонного блока после отделения от ракеты-носителя».

Эта проблема, подчеркнул он, характерна лишь для запуска ракет-носителей «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» с космодрома Восточный и устраняется программными методами.

28 ноября с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая должна была вывести на орбиту группировку спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М». Это был второй запуск с нового российского космодрома.

Старт ракеты-носителя прошел штатно, однако на этапе вывода спутника на расчетную орбиту произошел сбой. «Метеор-М» был потерян.

Ранее СМИ со ссылкой на источники назвали несколько возможных версий причин аварии, в том числе, переход разгонного блока «Фрегат» в режим торможения, а также неправильно запрограммированное полетное задание. В частности, на сайте RussianSpaceWeb выдвигалась версия, что «Фрегат» был запрограммирован на запуск с Байконура, а не с космодрома Восточный.

Темы: Космическая промышленность, Роскосмос
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.12.2017, 14:12
Гость: Роману

Ваше предложение не поможет,гнать всех надо,начиная с "борова"околокосмического,сколько уже ракет и спутников "угрохали".Все запускать надо с Плисецка,ТАМ ПРОФЕССИОНАЛЫ РАБОТАЮТ И СЛУЖАТ!
12.12.2017, 13:21
Гость: Иди в ж....

Какой такой? Одна авария за год и та по причине софта?
12.12.2017, 13:06
Гость: Мнение

Жаль, что вся эта связка спутников не угодила на лужайку Белого дома. Поправьте прицел.
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